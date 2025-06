FIFA Klub-WM: River Plate scheidet nach Pleite gegen Inter Mailand aus und verpasst BVB-Duell

River Plate verpasst das Achtelfinale der Klub-WM nach einer Niederlage gegen Inter Mailand. CF Monterrey ist dafür weiter.

Champions-League-Finalist Inter Mailand ist in der FIFA Klub-WM 2025 weiter. River Plate ist ausgeschieden.

Die Italiener setzten sich mit 2:0 (0:0) gegen das Team aus Buenos Aires durch, das damit - wie zuvor schon in ihr großer Rivale Boca Juniors - die Heimreise antreten muss.

Francesco Pio Esposito (72.) und Alessandro Bastoni (90.+3) erzielten die Treffer für die Italiener, aufseiten der Argentinier flogen Lucas Martinez Quarta (66.) mit Rot und Gonzalo Montiel (90.+6) mit Gelb-Rot vom Platz geflogen.

Inter spielt im Achtelfinale am 30. Juni in Charlotte gegen die Brasilianer von Fluminense, die in der Dortmunder Gruppe Zweite geworden waren.