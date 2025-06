Der FC Bayern München steht fix im Achtelfinale der FIFA Klub-WM, hat jedoch den Gruppensieg verpasst. Nach der Niederlage gegen Benfica geht es nun gegen einen brasilianischen Klub. Im Anschluss droht der ganz große Hammer.

Der FC Bayern München hat bei der Klub-WM durch die 0:1-Niederlage gegen Benfica Lissabon den Gruppensieg verpasst. Dadurch hat sich der mögliche Weg ins Finale für die Kompany-Elf drastisch verändert - und das nicht unbedingt zum Besseren.

Nach der abgeschlossenen Gruppenphase geht es für die Bayern nun gegen den brasilianischen Vertreter Flamengo Rio de Janeiro.

Das Achtelfinal-Match gegen den brasilianischen Vertreter steigt am Sonntagabend (ab 21:15 Uhr live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App).