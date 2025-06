FIFA Klub-WM 2025: Chelsea verliert gegen Flamengo - Benfica feiert Kantersieg

Erst nach Blitz und Donner und einer mehr als zweistündigen Zwangspause hat Benfica Lissabon bei der Klub-WM in den USA die Pflichtaufgabe gegen Auckland City souverän gelöst. Das Team um den argentinischen Fußball-Weltmeister Ángel di María tat sich beim 6:0 (1:0) gegen die Halbprofis aus Neuseeland eine Halbzeit lang sehr schwer. Nach langer Unterbrechung sicherte der portugiesische Rekordmeister in der Gruppe von Bayern München aber mit viel Geduld seinen ersten Sieg.

Für Aufsehen sorgte Chelseas Stürmer Nicolas Jackson mit einem Kurzeinsatz. Der Senegalese wurde in der 64. Minute für Liam Delap eingewechselt, keine vier Minuten später sah er für ein grobes Foulspiel gegen Ayrton die Rote Karte (68.). Der Platzverweis ließ das Spiel endgültig in Richtung von Flamengo kippen, zuvor hatten Bruno Henrique (62.) und Danilo (65.) getroffen und somit die frühe Führung durch Pedro Neto (13.) gedreht. Den Schlusspunkt setzte Wallace Yan (83.).

Der Zweite der Gruppe D trifft auf den Sieger der Bayern-Gruppe C. Das Team von Vincent Kompany spielt in der Nacht zu Samstag (3.00 Uhr MESZ) gegen die Boca Juniors. Würde der deutsche Rekordmeister Zweiter, träfe er auf den Sieger aus Chelseas Gruppe D. Flamengo, vom früheren brasilianischen Nationalspieler Filipe Luís trainiert, steht durch den Sieg bereits bei sechs Punkten und ist dem Einzug ins Achtelfinale als Tabellenführer der Gruppe D ganz nah.

Trotz drückender Überlegenheit gelang dem klaren Favoriten vor nur sehr spärlich besetzten Rängen in Orlando über 50 Minuten lang kein Tor. Die größte Chance vergab der Ex-Dortmunder Evangelos Pavlidis, der nur den Außenpfosten traf (24.). Zudem parierte Auckland-Keeper Nathan Garrow mehrmals glänzend. Erst ein Foulelfmeter in der Nachspielzeit brachte die Führung: Altstar di María überwand Garrow doch noch (45.+8).

Auch Ex-Bayern-Star Renato Sanches trifft

Dann war vorerst Schluss mit Fußball. Wegen eines Gewitters mit starkem Regen wurde die Halbzeitpause verlängert, die wenigen Zuschauer verließen die Ränge. Erst nach mehr als zwei Stunden ging es weiter. Pavlidis (53.), Renato Sanches (63.), Leandro Barreiro (76./78.) und noch einmal di María per Foulelfmeter (90.+8) sorgten dann für klare Verhältnisse.

Benfica hatte zum Auftakt nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 gegen die Boca Juniors erreicht. Zum Vorrundenabschluss in der Gruppe C treffen die Portugiesen am kommenden Dienstag (21.00 Uhr live in SAT.1) in Charlotte/North Carolina auf den FC Bayern. Der krasse Außenseiter Auckland, der nach der zweiten Pleite nach dem 0:10 gegen die Münchner bereits ausgeschieden ist, verabschiedet sich zeitgleich in Nashville/Tennessee gegen den argentinischen Großklub Boca aus dem Turnier.