Kein Sieger zum Auftakt: Messis Miami torlos gegen Al-Ahly

Viel Musik und ein Feuerwerk vor dem Anpfiff - aber keine Tore zum Auftakt: Superstar Lionel Messi und Inter Miami haben die Klub-WM in den USA mit einem 0:0 eröffnet. Gegen den ägyptischen Rekordmeister Al-Ahly war das Unentschieden am Ende leistungsgerecht, im Hard Rock Stadium von Miami hätte Kapitän Messi das Spiel aber beinahe noch für Inter entschieden: Seinen Schlenzer aus dem Halbfeld lenkte Al-Ahly-Torwart Mohamed El-Shenawy in der Nachspielzeit an die Latte (90.+6).

Offiziell 60.927 Fans waren ins gut 64.000 Menschen fassende Stadion gekommen, die vom Weltverband FIFA befürchteten spärlich gefüllten Tribünen gab es zumindest zum Auftakt nicht. Der Ticketverkauf für das gesamte Turnier verlief trotz zuletzt drastisch reduzierter Preise schleppend. Die FIFA verschenkte gar Tickets: Studenten des Miami Dade College nahe des Hard Rock Stadiums erhielten Eintrittskarten für das Auftaktspiel schon für 20 Dollar, dazu gab es vier weitere Tickets kostenlos.

Nach einer bunten Eröffnungszeremonie endete das Spiel dann trotz einer späten Drangphase Miamis mit dem Remis. Über weite Strecken hatten die Ägypter, von mehr als 10.000 Anhängern lautstark unterstützt, den Ton angegeben und auch die beste Chance des Spiels: Nationalspieler Trezeguet scheiterte mit einem Foulelfmeter an Inters Torwart Oscar Ustari (43.).

Für Miami wird es am Donnerstag in Gruppe A wohl noch einmal deutlich schwieriger, dann geht es in Atlanta gegen den FC Porto. Al-Ahly spielt in East Rutherford gegen Palmeiras São Paulo aus Brasilien.

Der FC Bayern startet am Sonntagabend (18.00 Uhr MESZ/DAZN und Sat.1) in das erstmals mit 32 Mannschaften ausgetragene Turnier, Gegner in Cincinnati ist Auckland City aus Neuseeland. Borussia Dortmund bestreitet seinen Auftakt am Dienstag (18.00 Uhr MESZ/Sat.1 und DAZN) in East Rutherford gegen Fluminense Rio de Janeiro.