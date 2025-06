U21-EM: Portugal zaubert sich zum Tabellenführer - Spanien und Italien im Viertelfinale

Spanien entgeht am zweiten Spieltag der U21-EM durch einen späten Doppelschlag einer Blamage gegen Rumänien. Am Abend legte Portugal ein Spektakel hin. Auch Italien und Frankreich fahren Siege ein.

Der zweite Spieltag der U21-EM (live in Sat.1, auf Joyn und ran.de) läuft. Zum Auftakt musste Spanien gegen Rumänien ran. Der Favorit aus Spanien tat sich dabei lange schwer, steht jedoch durch einen späten 2:1 (0:1)-Sieg vorzeitig im Viertelfinale.

Rumänien erwischte dabei einen Blitzstart. Louis Munteanu (4.) brachte den Außenseiter mit einem sehenswerten Schuss aus knapp 20 Metern in Führung. Spanien übernahm daraufhin das Ruder, vergab aber in Person von Mateo Joseph zunächst per Foulelfmeter (26.).

Erst in Überzahl - Vladislav Blanuta kassierte für ein brutales Einsteigen an der Mittellinie glatt Rot (84.) - konnte Spanien das Spiel auf den Kopf stellen. Mikel Jaurezigar (85.) und Roberto Fernandez (88.) sorgten für den K.o. für Rumänien.