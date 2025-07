MetLife Stadium auch in der NFL unbeliebt

Der BVB spielte zuvor in Cincinnati im "TQL Stadium" und in Atlanta im "Mercedes-Benz Stadium". Auch hier lässt der Dortmund-Coach kein gutes Wort über:

"Wie man gesehen hat, ist die Bewässerung nicht gut genug. Wahrscheinlich weil ihr nicht die Geräte dafür habt. Wenn der Rasen zu trocken ist, ist es unglaublich. Es klebt."

NFL-Spieler bemängeln seit Jahren den gefährlichen Rasen des Metlife Stadium. Unter anderem Aaron Rodgers verletzte sich hier schwer. Der Kunstrasenbezug des Stadions ist für viele, wie den deutschen NFL-Star Jakob Johnson, nicht nachvollziehbar:

"Wir haben die wissenschaftlichen Untersuchungen, die Zahlen sind eindeutig. Wenn genügend Geld da ist, um eine ganze Football-Mannschaft für eine Woche auf einem Golfplatz unterzubringen, dann ist auch genügend Geld da, um den Rasen auszutauschen. Es ist möglich, die Technik ist da. Wir haben in Denver im November gespielt und der Rasen dort war 1A. Das heißt, du kannst mir nicht erzählen, dass im grünen New York, in dem es echt genügend regnet, du nicht einfach so einen Rasen in ein Stadion packen kannst."

Kovac merkte zudem die stehende Hitze an, die es den Spielern erschwerte zu performen. Alarmierende Worte für die kommende Fußball-WM, die in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen werden soll. Das Turnier findet ebenfalls im Juli statt.