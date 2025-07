Klub-WM - BVB gegen Real Madrid: Xabi Alonso überrascht vom neuen Raul

"Er ist eine typische Nummer 9, die es versteht, auf ihre Chance zu warten und sich gut zu bewegen”, sagte Alonso: "Er erinnert mich an Raul, der immer in der richtigen Position ist, auf seine Chance wartet, Chancen bekommt und für sie kämpft."

Garcia hat unter Raul in der Real-Reserve gelernt, erzielte in 73 Spielen 30 Tore – 25 davon 2024/25 - und bereitete fünf weitere Treffer vor. Auch bei den Profis durfte er unter Alonsos Vorgänger Carlo Ancelotti ein paar Mal ran. Seit 2014 ist er bereits in der Jugendabteilung Reals, und es war Juniorentrainer Alvaro Arbeola, der ihn vom Flügelstürmer zum Neuner umfunktionierte.

Real: Garcia weiter in Kontakt mit Raul

"Er hat mir nach jedem Spiel eine Nachricht geschickt. Er gratuliert mir und versucht, mir in Situationen zu helfen, in denen es für mich besser laufen könnte", sagte Garcia.

Ob er im Viertelfinale gegen den BVB (live am Samstag ab 21:15 auf Joyn und in SAT.1) wieder von Anfang an spielt oder ob der wieder genesene Mbappe in die Startelf rückt, ließ Alonso offen.

Ebenso wie die Zukunft des Top-Talents, die noch ungewiss ist. Denn eigentlich war der Plan, dass Garcia verkauft werden sollte. Zehn Millionen hatte sich Real davon erhofft.

Gut möglich aber, dass er als Lohn für seine Leistungen jetzt mit einem Kaderplatz bedacht wird. Denn wie die "Marca" ausgerechnet hat, haben seine Tore Real bei der Klub-WM bereits rund 23 Millionen Euro eingebracht. Deutlich mehr als die angedrohte Ablöse.

Klar ist, dass Garcia sich durchsetzen möchte. Und er geht auch davon aus, dass er es schafft. "Natürlich bin ich davon überzeugt", sagte er. "Dafür arbeite ich und dafür habe ich gearbeitet, seit ich in die Akademie von Real Madrid gekommen bin."

Demut ist immer gut. Eine gesunde Portion Selbstvertrauen ist sogar noch besser.