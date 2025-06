Klub-WM - Thomas Müller begehrt, Jamal Musiala "wieder da": Start nach Maß für FC Bayern

Thomas Müller wird gefeiert, Jamal Musiala meldet sich zurück: Der FC Bayern sieht sich nach einem gelungenen Auftakt für die FIFA Klub-WM (So seht ihr die Klub-WM 2025 im kostenlosen Livestream und im TV) gerüstet.

Nach dem gelungenen Auftakt in seine persönliche Abschiedstour war Thomas Müller mal wieder ein gefragter Mann – beim Gegner. Geduldig und bestens gelaunt posierte der Routinier des FC Bayern mit den Spielern und Mitarbeitern des Auckland City FC für Erinnerungsfotos, während sich Jamal Musiala nach seiner beeindruckenden Rückkehr im Schatten des Rekordspielers still und heimlich aus dem Stadion schlich. Das überzeugende 10:0 (6:0) zum Start in die Klub-WM? Wurde von den Münchnern höchstens zur Kenntnis genommen.

Er brauche "kein Lob" für die Leistung seiner Mannschaft, betonte Trainer Vincent Kompany: "Job erledigt. Sehr seriös gespielt." Nicht mehr, nicht weniger. Und doch wurden die Bayern nach dem Schützenfest gegen die Amateur-Mannschaft aus Auckland zumindest mal in ihrem Glauben bestätigt, dass es doch was werden könnte mit dem perfekten Müller-Abschied in den USA. Dass es was werden könnte mit ihrer Titel-Mission bei der Klub-WM.

"Wir sind gut drauf", sagte Müller zufrieden. Er selbst hatte im TQL Stadium von Cincinnati zwei Treffer beigesteuert, steht nun bei insgesamt 250 Pflichtspieltoren für den Rekordmeister. Die Hoffnung, dass sich der 35-Jährige in rund vier Wochen tatsächlich mit seinem 35. Karrieretitel aus München verabschieden könnte, nährte in einer insgesamt überzeugenden Bayern-Mannschaft aber nicht zuletzt sein seit geraumer Zeit designierter Nachfolger: Jamal Musiala.