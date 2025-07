Klub-WM: Traumtore von Ex-Fluminense-Talent bringen den FC Chelsea ins Finale

Bei der FIFA Klub-WM 2025 ist klar: Der erste Sieger des neuen Formats kommt aus Europa. Der FC Chelsea schaltete mit Fluminense RJ den letzten nicht-europäischen Vertreter aus. Ausgerechnet ein ehemaliges Talent aus der eigenen Akademie schießt die Brasilianer aus dem Wettbewerb.

Der FC Chelsea hat das Finale der Klub-WM mit seinem Traumtorschützen João Pedro zu einem europäischen Endspiel gemacht. Die Blues bezwangen den brasilianischen Vertreter Fluminense aus Rio de Janeiro dank des Doppelpacks ihres Neuzugangs in einem gutklassigen Halbfinale 2:0 (1:0) und treffen im Kampf um den Titel auf Paris Saint-Germain oder Real Madrid.

Das Duell zwischen dem Bayern-Bezwinger und dem Dortmund-Schreck findet am Mittwoch ebenfalls in East Rutherford statt. Auch das Spiel um den goldenen Pokal am Sonntag (beide 21.00 Uhr/Sat.1 und Joyn) steigt im MetLife Stadium, dem Endspielstadion der WM der Nationalteams 2026.