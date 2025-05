Klub-WM 2025: Der Kader des BVB im Überblick - Auf diese Stars setzt Niko Kovac

Im Sommer steht erstmals die große Neuauflage der FIFA Klub-WM an. Bei dem Riesen-Turnier in den USA kämpfen 32 Teams um den Titel. Auch Borussia Dortmund wird an dem Spektakel teilnehmen. Auf diesen Kader setzt Niko Kovac.

Mit einem sensationellen Saisonendspurt unter Niko Kovac hievte sich Borussia Dortmund noch auf die Champions-League-Ränge. Damit darf der BVB auch in der kommenden Saison mit der Königsklasse planen.

Zuvor steht für die Schwarz-Gelben aber noch eine Reise in die USA an. Vom 14. Juni bis zum 13. Juli findet dort die FIFA Klub-WM statt - ein neuartiges Turnier, mit 32 Mannschaften aus der ganzen Welt.

Aus Deutschland tritt neben dem BVB noch der FC Bayern München an. Für die Mannschaft von Kovac ist das Turnier nicht nur aus sportlicher Sicht sehr reizvoll. Auch finanziell biete der Wettbewerb enorme Möglichkeiten: Bis zu 115 Millionen Euro stehen dem Sieger zu.

Auch deshalb werden die Dortmunder auf ihre besten Spieler setzen und einen wettbewerbsfähigen Kader in das Turnier schicken. In der Gruppenphase trifft der BVB in Gruppe F auf Fluminense, die Mamelodi Sundowns und Ulsan HD.

ran gibt einen Überblick über den Kader des BVB bei der Klub-WM.