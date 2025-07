Saudi-Arabien übernimmt eine immer wichtigere Rolle im Weltfußball, auch und vor allem im Zusammenspiel mit der FIFA. Eine Entwicklung, die Ex-Präsident Sepp Blatter aufs Schärfste kritisiert.

Der einstige FIFA-Präsident Sepp Blatter hat den Fußball-Weltverband wegen seiner Entwicklung unter Gianni Infantino und der Nähe zu Saudi-Arabien scharf kritisiert. "Wir haben den Fußball an Saudi-Arabien verloren. Wir haben ihn offeriert und die haben ihn genommen", sagte der 88-Jährige in einem Interview mit "RTL/ntv" und ergänzte: "Und erstaunlicherweise gibt es innerhalb der FIFA keine Opposition dagegen."

Die FIFA pflegt enge Beziehungen zu dem Wüstenstaat, der im vergangenen Dezember als einziger Bewerber den Zuschlag für die WM 2034 erhielt. Zudem beteiligte sich der saudische Staatsfonds PIF an der Finanzierung der neuen Klub-WM (live auf Joyn, in SAT.1 und auf ran.de), die erstmals mit 32 Mannschaften ausgespielt wird und am Sonntag mit dem Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Chelsea endet (ab 20:15 Uhr live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App).