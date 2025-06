Vom 14. Juni bis zum 13. Juli kämpfen einige der besten Teams bei der FIFA-Klub-WM um den Titel. Mit vertreten sind auch die beiden Bundesliga-Klubs Bayern München und Borussia Dortmund. ran hat die wichtigen News und Infos zum Turnier in den USA im News-Ticker.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Das Turnier beginnt am 14. Juni und endet mit dem Finale in New York am 13. Juli. ran hat die wichtigsten News zur Klub-WM in den USA im News-Ticker.

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 10. Juni, 17:59 Uhr: Ticketpreise stürzen ins Bodenlose +++ Die Nachfrage nach Tickets für die FIFA Klub-WM verläuft weiterhin mehr als nur schleppend. Wie das Portal "The Athletic" berichtet, sind für das Eröffnungsspiel zwischen Inter Miami und Al-Ahly gerade einmal gut 20.000 Tickets verkauft worden. Dabei findet das Spiel im Hard Rock Stadium von Miami statt, der Heimarena des NFL-Teams Miami Dolphins. Dieses bietet Platz für 65.000 Zuschauer. Daraus ergibt sich ein weiteres, wenig zufriedenstellendes Detail für die FIFA. Denn der Weltverband setzt bei dem Turnier in den USA auf flexible Preise. Das bedeutet, dass sich der Preis für ein Ticket nach der Nachfrage richtet, statt pro Kategorie festgeschrieben zu sein. Da das Interesse gerade an dem Eröffnungsspiel bislang aber dürftig ist, sind die Preise ins Bodenlose gefallen. Statt ursprünglich 349 Dollar kosten die Tickets nun läppische 55 Dollar - und finden trotzdem kaum Abnehmer. Dabei gab es ein Lockangebot seitens der FIFA. Wer ein Ticket für die Klub-WM kaufte, erhielt ein Vorkaufsrecht für WM-Tickets im kommenden Jahr. Doch selbst damit gelang dem Verband bislang kein durchschlagender Erfolg.

+++ Update, 8. Juni, 18:30: Einigung erzielt? Bischof wohl bei Klub-WM dabei +++ Tom Bischof hat beim Spiel um Platz drei in der Nations League sein Länderspiel-Debüt gegeben. Bis zu seinem ersten Spiel im Bayern-Trikot dürfte auch nicht mehr viel Zeit vergehen. Im Rahmen des Länderspiels teilte "RTL"-Experte Lothar Matthäus mit, dass der junge Neuzugang zur Klub-WM reisen darf. "Ich bekomme gerade die Info, dass Bischof mit zur Klub-WM fährt. Eine Einigung zwischen dem FC Bayern und Hoffenheim wurde erzielt. Das habe ich gerade live bekommen", verriet der Rekordnationalspieler in der TV-Übertragung auf "RTL". Nun taucht auch ein erster Bericht über die Ablösesumme auf. Dem "kicker" zufolge zahlt der FC Bayern 300.000 Euro, um den Mittelfeldspieler frühzeitig zu verpflichten. Dazu können - je nach Abschneiden der Münchner bei der Klub-WM - weitere Boni hinzukommen. Gerüchte darüber, dass die TSG Hoffenheim eine kleine Ablöse vom FC Bayern fordere, damit Bischof schon vor seinem eigentlichen Vertragsende am 30. Juni wechseln könne, kamen bereits zuletzt auf. Nachdem die Bayern bei Jonathan Tah eine Einigung mit Leverkusen erzielen konnten, scheint nun auch bei Bischof alles klar zu sein. Für Tah sollen die Bayern rund eine Million Euro an die Werkself überwiesen haben, wobei die genaue Summe angeblich vom Abschneiden bei der Klub-WM abhängt.

Anzeige

+++ Update, 08. Juni, 15:05: Kim reist mit zur Klub-WM: Hoffnung auf Einsätze in der K.o.-Runde +++ Kim Min-jae wird derzeit mit zahlreichen anderen Klubs in Verbindung gebracht. Der Innenverteidiger soll unter anderem bei Paris Saint-Germain, der AC Mailand und Klubs aus England und Saudi-Arabien im Gespräch sein. Stand jetzt ist der Südkoreaner aber Bayern-Profi, weshalb er auch mit dem Team zur Klub-WM reisen wird. Mit einem Einsatz ist aufgrund seiner Achillessehnenbeschwerden allerdings fürs Erste nicht zu rechnen. Der FC Bayern hofft laut Informationen der "tz" allerdings darauf, in der K.o.-Phase wieder auf die Dienste von Kim setzen zu können. Trotz der vorzeitigen Verpflichtung von Jonathan Tah wäre es schon aus belastungstechnischen Gründen vorteilhaft, wenn Kim mitmischen kann. Wichtig wird aber sein, nichts zu überstürzen und eine Überlastung zu vermeiden. Zudem bleibt natürlich offen, wie es während oder nach der Klub-WM für Kim weitergeht. Die Bayern sollen mit Upamecano und Tah in der Innenverteidigung planen und wären bereit, Kim für eine Ablöse in Höhe von etwa 35 Millionen Euro ziehen zu lassen.

Anzeige

+++ Update, 05. Juni, 11:39 Uhr: Manchester City verzichtet wohl auf Star Jack Grealish +++ Nach einer zuletzt eher enttäuschenden Saison für Jack Grealish bei Manchester City erleidet der 29-Jährige nun wohl den nächsten Tiefschlag. Laut einem Bericht des "Telegraph" verzichtet Coach Pep Guardiola bei der anstehenden FIFA Klub-WM auf den Offensivspieler. In England wird dies als mögliches Zeichen gewertet, dass die "Citizens" den Nationalspieler im Sommer vielleicht sogar loswerden wollen. Einst zahlte ManCity für ihn 117 Millionen Euro Ablöse an Aston Villa, sein Kontrakt beim Premier-League-Topklub läuft noch bis 2027. Als mögliche Interessenten wurden zuletzt Everton, Arsenal und Tottenham genannt. 2023 holte er mit den Citizens die Champions League.

Anzeige

+++ Update, 04. Juni, 10:35 Uhr: Turniersieger der Klub-WM bekommt offenbar Badge auf Trikot +++ Seit einigen Jahren werden Gewinner von internationalen Fußball-Turnieren nicht nur mit Pokal und Medaille, sondern auch mit einem Champions-Badge auf dem Trikot geehrt. Eine solche Verzierung in Brusthöhe erwartet offenbar auch den Klub-Weltmeister. Wie der auf die Premier League spezialisierte Sportjournalist Ben Jacobs schreibt, wird der Badge in goldener Farbe gehalten sein. Der Klub-Weltmeister darf diesen dann für vier Jahre auf seinen Trikots tragen - bis zur nächsten Klub-WM. Auch die Sieger der kleineren Klub-WM, die jährlich ausgetragen wurde, durften danach mit Champions-Badges auflaufen. Aktueller Träger ist Manchester City, das sich im Finale 2023 mit 4:0 gegen Fluminense Rio de Janeiro durchsetzte.

Anzeige

+++ Update, 02. Juni, 21:43 Uhr: Paris Saint-Germain schon für nächste Klub-WM qualifiziert +++ Paris Saint-Germain wird nicht nur bei dieser Klub-WM in den USA dabei sein, sondern auch bei der nächsten Ausgabe der globalen Titelkämpfe im Jahr 2029. Die Qualifikation dafür gelang PSG durch den Champions-League-Sieg am vergangenen Samstag. Für die Klub-WM 2029 qualifizieren sich aus Europa die Champions-League-Sieger 2025 und die der drei folgenden Jahre. Dazu kommen weitere Mannschaften, die sich über eine Vierjahreswertung qualifizieren. Auch aus anderen Kontinentalverbänden haben sich bereits die ersten Teams für das Event 2029 qualifiziert. Cruz Azul aus Mexiko hat den CONCACAF Champions Cup gewonnen und ist damit ebenso dabei wie Pyramids AFC aus Kairo (Gewinner der afrikanischen Champions League) und Al-Ahli aus Saudi-Arabien (Gewinner der asiatischen Champions League). Wo das Turnier in vier Jahren stattfinden wird, ist noch offen. Als aussichtsreichste Kandidaten gelten Australien (eventuell zusammen mit Neuseeland), Spanien, Portugal und Marokko, wo 2030 die WM für Nationalteams stattfindet, und erneut die USA.

Anzeige

+++ Update, 02. Juni, 19:30 Uhr: BVB startet in die Vorbereitung auf die Klub-WM +++ Nur zwei Wochen nach dem letzten Bundesliga-Spieltag hat Borussia Dortmund die Vorbereitung auf die Klub-WM aufgenommen. Von den Profis fehlten allerdings zahlreiche Spieler, die mit ihren Nationalmannschaften auf Länderspielreise sind. Dazu zählen auch die deutschen Nationalspieler Karim Adeyemi, Felix Nmecha, Waldemar Anton und Pascal Groß. Da auch Niklas Süle, Alexander Meyer und Maximilian Beier verletzt beziehungsweise krankheitsbedingt fehlen, wurde die Trainingsgruppe mit einigen U19-Spielern aufgefüllt. Bis zum 13. Juni, wenn der BVB in die USA fliegt, wird sich der Spielerkreis aber nach und nach vergrößern. Mit dabei sein wird dann auch Carney Chukwuemeka, obwohl er bislang vom FC Chelsea nur bis Ende Juni ausgeliehen ist. Wie der "kicker" berichtet, müssen sich beide Vereine noch einigen, ob und unter welchen Bedingungen der 21-Jährige bis zum Ende des Turniers Mitte Juli beim BVB bleiben darf.

+++ Update, 02. Juni, 14:15 Uhr: Ekitike nicht bei U21: Klub-WM-Teilnahme möglich +++ Hugo Ekitiké fehlt Frankreich bei der U21-Europameisterschaft (Live in Sat1., auf Joyn und bei ran.de) in der Slowakei. Eintracht Frankfurts Stürmer laboriert laut Mitteilung des französischen Fußballverbandes "FFF" an einer Rückenverletzung. Ekitiké sei bereits mit der Verletzung ins Trainingslager nach Clairefontaine gereist, diese habe sich trotz der Behandlung durch den medizinischen Stab nicht verbessert. Angesichts der Nicht-Teilnahme an der U21-Europameisterschaft könnte sich für Ekitike jedoch die Tür für die Klub-WM öffnen. Diese beginnt schließlich erst gut zwei Wochen später. Laut Informationen der "Bild" hat der FC Chelsea im Werben um den Mittelstürmer die Nase vorne, befindet sich mit diesem im Austausch und könnte in Kürze ernst machen. Angesichts seines Ausfalls in der U21 kann sich Ekitike nun noch intensiver mit dem wohl anstehenden Sommer-Wechsel befassen. Neben dem FC Chelsea, gelten auch Manchester City - also ein weiterer Klub-WM-Teilnehmer - und der FC Liverpool als Ekitike-Interessenten.

Anzeige

Anzeige

+++ Update, 02. Juni, 13:50 Uhr: Manchester City ohne Kovacic +++ Pep Guardiola und Manchester City müssen bei der Klub-WM auf Mittelfeldspieler Mateo Kovacic verzichten. Das gab der Klub am Montag bekannt. Kovacic musste wegen einer Verletzung an der Achillessehne operiert werden und fällt für das Turnier dementsprechend aus. City bestreitet sein erstes Spiel in Philadelphia gegen Wydad Casablanca. Weitere Gegner in Gruppe G sind der Al Ain FC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und der italienische Rekordmeister Juventus Turin.

+++ Update, 02. Juni, 11:05: Transferfenster öffnet: Klub-WM-Teilnehmer dürfen shoppen +++ Die Teilnehmer der Klub-WM können ab Sonntag erste Spieler für die kommende Saison registrieren. Das erlaubt ein neues Transferfenster des Fußball-Weltverbands FIFA, welches extra für das Turnier in den USA geschaffen wurde und bis 10. Juni geöffnet ist. Die Regelung gilt für alle Verbände, deren Vereine an dem erstmals ausgetragenen Prestige-Turnier der FIFA teilnehmen. So werden die Bayern etwa Tom Bischof, Neuzugang von der TSG Hoffenheim, vorzeitig registrieren. Bei Jonathan Tah, dessen Wechsel von Bayer Leverkusen zum Rekordmeister am Donnerstag bekannt geworden war, laufen noch die Verhandlungen mit Bayer über einen vorzeitigen Wechsel. Real Madrid hatte sich zuletzt schon für eine angebliche Summe von zehn Millionen Euro die Dienste von Trent Alexander-Arnold vom englischen Meister FC Liverpool gesichert. Der Engländer wäre zum 1. Juli ablösefrei gewesen. Auch das spanische Toptalent Dean Huijsen wechselt bereits zum 1. Juni vom AFC Bournemouth zu Real. Während der Klub-WM darf ein Spieler nur für einen Verein auflaufen, auch bei einem Wechsel zu einem anderen Teilnehmer zum 1. Juli. Zudem darf ein Klub zwischen dem 27. Juni und dem 3. Juli seinen Kader aufbessern, sollte zum 30. Juni und damit während des Turniers ein Spieler den Verein verlassen - vorausgesetzt in dem jeweiligen Land ist das Transferfenster geöffnet.

Anzeige

+++ Update, 02. Juni, 9:10 Uhr: Teilnehmerfeld der Klub-WM steht +++ Der Los Angeles FC hat sich den 32. und letzten Startplatz für die Klub-Weltmeisterschaft in den USA (14. Juni bis 13. Juli) gesichert. Nach dem Ausschluss des mexikanischen Fußballmeisters Club Leon setzte sich Los Angeles im Entscheidungsspiel im heimischen BMO Stadium gegen den mexikanischen Rekordmeister Club América nach Verlängerung mit 2:1 (1:1, 0:0) durch. LAFC nimmt bei der auf 32 Teilnehmer ausgeweiteten Klub-WM damit den Platz von Leon in Gruppe D ein. Die Gegner sind der FC Chelsea, Espérance Tunis und Flamengo Rio de Janeiro.