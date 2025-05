Real Madrid bei der FIFA Klub-WM 2025: Der Kader der Königlichen

Nach der Saison ist vor der Klub-WM. Erstmals wird dieses Jahr die FIFA-Klub WM stattfinden. Natürlich ist auch der Champions-League Rekordsieger Real Madrid dabei und möchte nach einer durchwachsenen Saison den Titel holen.

Real Madrid hat eine durchwachsene Saison hinter sich. In der Champions-League früh ausgeschieden, Pokalfinale gegen Barcelona verloren und in der Liga nur auf Platz zwei hinter dem Team von Hansi Flick. Lediglich den UEFA Super-Cup konnte man zu Beginn der Saison gegen Atalanta gewinnen. Nun wollen die Madrilenen mit dem neuen Coach Xabi Alonso die Klub-WM gewinnen.

Im Sommer steht erstmals die neuartige Klub-WM an - in den USA spielen 32 Mannschaften in einem großen Turnier um den Sieg und die Trophäe.

Nach vier Jahren endet die erfolgreiche Ancelotti-Ära bei Real und Leverkusen Erfolgscoach Xabi Alonso übernimmt. Der ehemalige Madrilene startet direkt mit einer richtigen Herausforderung bei der Klub-WM.

In der Gruppenphase bekommen es "die Galaktischen" mit Al Hilal (Saudi Arabien), CF Pachuca (Mexico) und RB Salzburg (Österreich) zu tun. Eine machbare Gruppe für Alonso und seine Truppe.

ran gibt einen Überblick über den Kader von Real Madrid bei der Klub-WM.