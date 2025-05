Die Dauer-Regentschaft von Paris Saint-Germain könnte Folgen haben. Der französische Verband plant offenbar eine Reform der Ligue 1.

In den vergangenen 13 Jahren hat sich Paris Saint-Germain elfmal als Meister in der Ligue 1 durchgesetzt. Um dieser Dominanz entgegenzuwirken, könnte es nun eine Reform geben, nach der der Meister künftig durch ein Final-Four-Turnier am Ende der Saison bestimmt wird.

Einem Bericht der "L'Equipe" zufolge, soll der Meisterschafts-Modus für die Attraktivität der Liga geändert werden. PSG stand in diesem Jahr bereits im April als Meister fest.

Durch ein Mini-Turnier am Ende der Saison, in dem zunächst der Tabellenführer gegen den Vierten sowie der Zweite gegen den Dritten antritt, wird dann der Meister ganz am Ende der Spielzeit in einem Finale ermittelt. In der französischen Frauenliga ist dieses System bereits etabliert.