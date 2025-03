Zehn Tore in sieben Spielen, davon dreimal ein Hattrick. Das ist die Bilanz von Mika Biereth bei der AS Monaco in Frankreich.

Der in London geborene Däne Mika Biereth wechselte erst im Wintertransferfenster vom SK Sturm Graz aus Österreich nach Frankreich zu der AS Monaco. In der Ligue 1 jetzt brach er einen Rekord von Zlatan Ibrahimovic.

Drei Dreierpacks gelangen dem Stürmer bereits für seinen neuen Klub. Zuletzt erzielte er alle drei Treffer beim 3:0-Erfolg gegen Stade Reims.

"Es ist beeindruckend, was er heute Abend mal wieder gemacht hat", lobte Monacos Trainer und Ex-Gladbacher Adi Hütter.

Mit seinen zehn Treffern in sieben Spielen überflügelte er Rekordhalter Ibrahimovic, der in der Saison 2012/2013 neun mal in den ersten sieben Spielen traf. Die "L'Equipe" titelte: "Biereth löscht Zlatan von der Tafel.“

Die Monegassen überwiesen 13 Millionen Euro für den 22-Jährigen. Er deutete bereits an, dass damit ein Volltreffer gelandet wurde.