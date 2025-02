Der Wutausfall des Präsidenten wurde auf einer Kamera im Kabinentrakt festgehalten. Trainer Roberto De Zerbi äußerte sich ganz offiziell auf der Pressekonferenz dazu und kündigte Konsequenzen an. Er fühle sich "ungerecht" behandelt.

Olympique Marseilles Vereinspräsident Pablo Longoria hat den Schiedsrichtern nach der 0:3-Niederlage gegen AJ Auxerre am Samstag Korruption vorgeworfen. Außerdem kündigte er an, die Liga mit seinem Verein verlassen zu wollen.

In Frankreich gab es nach dem vergangenen Spieltag große Korruptionsanschuldigungen von Olympique Marseilles Präsident und Trainer in Richtung aller Schiedsrichter.

Marseille zweifelte Neutralität bereits vor dem Spiel an

In einem Spiel als vierter Offizieller bezichtigte der Unparteiische den ehemaligen Bayern-Spieler der bedrohlichen Körpersprache. Die Neutralität des Schiedsrichters zweifelte man in Marseille daher öffentlich an.

"Der Schiedsrichter war aufgrund der jüngsten Kontroversen für ein so wichtiges Spiel nicht geeignet. Kein Mitglied des Schiedsrichterteams war für ein Spiel dieser Bedeutung auf dem erforderlichen Niveau", waren De Zerbis drastische Worte.