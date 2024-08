DFB-Team: Julian Nagelsmann gibt Kader für Nations-League-Spiele bekannt

Am Donnerstag, 29. August 2024, hat Bundestrainer Julian Nagelsmann sein Aufgebot für die ersten beiden Partien seit dem bitterem EM-Viertelfinal-Aus gegen Spanien verkündet. Nicht mit dabei sind natürlich die zurückgetretenen Toni Kroos, Ilkay Gündogan, Thomas Müller und Manuel Neuer.

Am 7. September bekommt es die deutsche Nationalmannschaft zunächst mit Ungarn zu tun ( ab 20:45 Uhr im Liveticker ), ehe drei Tage später das Duell mit der Niederlande ( ab 20:45 Uhr im Liveticker ).

Nagelsmann verzichtet auf Rüdiger und Gnabry

Seine Auswahl, die fast ausschließlich dem EM-Kader gleicht, begründet Nagelsmann in einer Pressemitteilung wie folgt: "Generell waren wir sehr zufrieden, wie jeder einzelne Spieler bei der EM seine Rolle ausgefüllt hat. Deshalb möchten wir jetzt in den ersten Spielen nach dem Turnier dem EM-Kader die Chance geben, sich wieder zu präsentieren."

Und weiter: "Als einziger Neuer ist Angelo Stiller dabei, der in Stuttgart schon in der vergangenen Saison und auch jetzt wieder sehr gute Leistungen gezeigt hat. Im Mittelfeld müssen wir mit Ilkay Gündogan und Toni Kroos ja gleich zwei Spieler ersetzen, die zurückgetreten sind. Das sind für den Moment insgesamt genügend Veränderungen in der Nationalmannschaft."