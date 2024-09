ran: Warum? Was gefällt Ihnen an der DFB-Elf?

Neue Nummern beim DFB Nach den Rücktritten von Toni Kroos, Manuel Neuer und Co. hat der DFB auch deren Rückennummern neu vergeben. Wer am Samstag gegen Ungarn ( ab 20:45 Uhr im Liveticker ) und drei Tage später gegen die Niederlande ( ab 20:45 Uhr im Liveticker ) im Deutschland-Trikot mit deren ehemaligen Nummern auflaufen wird und wer die restlichen Zahlen auf dem Rücken trägt, hat ran in der Galerie dargestellt.

DFB-Team: Neue Rückennummern in der Nationalmannschaft - wer beerbt, Kroos, Müller und Co.?

Van der Vaart: Da war auch Glück dabei: Dritter in der Gruppenphase, Rumänien im Achtelfinale und eine Runde später die Türkei. Bei allem Respekt: Gegen solche Gegner muss man auch gewinnen. Wenn uns vor dem Turnier jemand gesagt hätte, wir kämen ins Halbfinale, hätten wir gesagt, super. Wenn man die EM gesehen hat, waren unsere Auftritte aber nicht so toll.

Van der Vaart: Musiala natürlich. Und Sane, obwohl er dieses Mal noch pausieren muss. Ich hoffe, dass er auch mal wach wird, dass ihm einer in den Arsch tritt. Aus meiner Sicht ruft er nur 20 Prozent seiner unfassbaren Qualitäten ab. Und das reicht schon, um zu glänzen. Man muss sich mal vorstellen, was passiert, wenn er richtig Gas gibt. Er ist jetzt 28 Jahre alt. Ich finde, er müsste schon lange auf dem Level von Kylian Mbappe sein.

Rafael van der Vaart: Zu wenige Spieler waren in Bestform

ran: Warum?

Van der Vaart: Ganz allgemein. Zu wenige Spieler waren in Bestform. Depay war nicht top, genau wie zwei, drei andere Leistungsträger. Zudem hat de Jong verletzt gefehlt. Wir haben keinen so starken Kader, bei dem andere Spieler solche Stars ersetzen können.

ran: Ex-Bayern-Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch spielte bei der EM keine einzige Minute. Beim 3:0 von Liverpool gegen Manchester United hat er hingegen geglänzt.

Van der Vaart: Ich habe mal gesagt, dass er aus meiner Sicht besser als Bellingham wäre. Dafür wurde ich ausgelacht. Zu Recht. Aber Gravenberch hat riesiges Potenzial. Mit Arne Slot hat er bei Liverpool nun einen Trainer, der das auch erkannt hat und ihn entsprechend einsetzt. Gravenberch zeigt, dass er locker auf hohem Niveau spielen kann. Gegen Manchester United war er der beste Spieler auf dem Platz.

ran: United-Verteidiger Matthijs de Ligt erlebte hingegen einen rabenschwarzen Tag. Was denken Sie über ihn?

Van der Vaart: Ich finde, er ist ein sehr guter Spieler. Ich bin ein Fan von ihm. Aber Manchester-Trainer Ten Hag macht aus meiner Sicht Fehler. Ich verstehe auch nicht, warum er so viele holländische Landsleute geholt hat. Aber okay. De Ligt muss jetzt zeigen, was er kann. Bei Bayern war er kein unumstrittener Stammspieler. Davor bei Juventus auch nicht. Trotzdem hat er bislang Glück, immer wieder bei so großen Vereinen zu landen.

ran: De Ligt war bei Ajax der jüngste Kapitän der Vereinsgeschichte. Alle großen Vereine wollten ihn verpflichten. Den Durchbruch hat er seitdem aber nicht wirklich geschafft. Stimmen Sie zu?

Van der Vaart: Das gehört alles zur Entwicklung dazu. Es wird Zeit für ihn, diese Saison den nächsten Schritt zu machen.