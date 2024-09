Anzeige Die ersten beiden Länderspiele nach der EM bestätigen die Wiedergeburt der Liebe zwischen Nation und Nationalmannschaft. Dieses DFB-Team macht aus vielen Gründen Lust auf mehr. Ein Kommentar. Von Chris Lugert Auf den Tag genau ein Jahr ist es her, als die deutsche Fußball-Nationalmannschaft komplett am Boden lag. Am 10. September 2023 wurde der damalige Bundestrainer Hansi Flick vom DFB entlassen, passenderweise zur Außendarstellung jener Zeit kam die Vollzugsmeldung ausgerechnet während des WM-Finales der deutschen Basketballer, denen man so gründlich die Show stahl. Die deutschen Sportfans kochten vor Wut, die Entfremdung zwischen Nation und ihren DFB-Spielern hatte einen unschönen Höhepunkt erreicht. Während Dennis Schröder und Co. Weltmeister wurden, waren die schwarz-rot-goldenen Balltreter das Stiefkind, das keiner mehr wollte. Genau 366 Tage später haben sich die dunklen Wolken über dem deutschen Fußballhimmel verzogen. Unter Flicks Nachfolger Julian Nagelsmann hat sich die Stimmung gedreht, das DFB-Team ist wieder cool. Die zwei Nations-League-Spiele gegen Ungarn (5:0) und in den Niederlanden (2:2) boten begeisternden Fußball und schlossen nahtlos an die Heim-EM an. Das Turnier im eigenen Land, so ist es inzwischen klar, war keine Ausnahme im Vakuum der besonderen Umstände. Sondern der Trend ist eindeutig und setzt sich fort.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Ganz vorne ist natürlich die Leistung auf dem Platz zu nennen. Die Mannschaft spielt attraktiven und offensiven Fußball, zudem stimmen die Ergebnisse seit dem Frühling wieder. Rechtzeitig zur EM schaffte es das Team somit, die Nation hinter sich zu vereinen.

Neues Selbstvertrauen steckt die Fans an Auf dieser Basis wurde das Turnier trotz des Viertelfinal-Aus zu einem Erfolg, der eine Euphorie entfachte, mit der es sich für Nagelsmann und sein Trainerteam nun deutlich einfacher arbeiten lässt. Abgesehen von den reinen Ergebnissen und schön heraus gespielten Toren begeistert das DFB-Team im Gegensatz zu 2023 aber noch mit einer anderen Eigenschaft, die jeden Fan mitnimmt: Mentalität. Zum wiederholten Male kam das DFB-Team am Dienstagabend nach einem Rückstand zurück. Allerdings, und auch das gehört zur Wahrheit dazu: Dass es diesen Rückstand überhaupt gab, lag an einer defensiv teils sehr fahrigen Vorstellung, gerade in der ersten Halbzeit. Mit effizienteren Niederländern hätte das Spiel auch anders ausgehen und frühzeitig verloren gehen können. Dennoch überwog am Ende die Freude über die erneuten und in der Ära Flick fast verloren geglaubten Comeback-Qualitäten. "Die Mannschaft glaubt an sich, das ist der Schlüssel. Wir wollten unbedingt gewinnen, haben alles gegeben. Ich bin sehr guter Dinge und es macht Spaß, mit der Mannschaft zusammenzuarbeiten", sagte Nagelsmann nach dem Remis in Amsterdam bei "RTL". Dieses Selbstvertrauen auf dem Platz steckt auch die Fans vor dem Fernseher an. Eine Mannschaft zu sehen, die sich nicht kampflos ergibt wie noch vor einem Jahr, sondern die dagegenhält. Damit lässt es sich als Fan viel einfacher identifizieren.

DFB-Team steht für elf Freunde Zumal Nagelsmann immer wieder ein gutes Händchen bei der Zusammenstellung seines Kaders beweist. Nicht die besten Spieler auf jeder Position müssen dabei sein, sondern die beste Gruppe. Was dazu führt, dass die Nationalmannschaft aktuell das alte Bild der elf - oder 23 - Freunde zeichnet, statt eines wahllos zusammengewürfelten Eintopfes. Es macht schlicht wieder Spaß, dem DFB-Team zuzuschauen. Plötzlich genießt in der Außendarstellung sogar die Nations League eine gewisse Relevanz, an die bei der vorherigen Ausgabe vor zwei Jahren so noch nicht zu denken war.

Auch das ist ein Verdienst Nagelsmanns, der den Titelgewinn in diesem Wettbewerb als Ziel ausgegeben hat, statt die Erzählung noch zu befeuern, dass es bei der Nations League ja ohnehin um nichts ginge. Warum sollten sich die Zuschauer um einen Wettbewerb scheren, wenn die Trainer und Spieler es selbst nicht tun? Nagelsmann hat das erkannt. Und so werden wieder jene Emotionen geweckt, die eingefleischte Fans vor allem bei ihren Klubs empfinden, die bei der Nationalmannschaft aber lange verschwunden waren.

