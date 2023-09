Anzeige Lange hat die DFB-Spitze gezögert, ehe sie sich doch zur erstmaligen Entlassung eines Bundestrainers entschied. ran nennt die Gründe für das Aus von Hansi Flick. Von Martin Volkmar und Tobias Hlusiak Größer könnte der Kontrast zwischen Anfang und Ende kaum sein. Als Hansi Flick vor knapp zwei Jahren als Nachfolger von Jogi Löw antrat, wurde er als Heilsbringer empfangen. "Ich bin überglücklich, weil Hansi die Top-Besetzung für den Posten ist", sagte der damalige DFB-Sportchef Oliver Bierhoff mit Verweis auf dessen sieben Titel mit dem FC Bayern. Ein Grund, warum Flick mit geschätzt knapp sieben Millionen Euro pro Jahr das mit Abstand höchste Jahresgehalt aller bisherigen Bundestrainer erhielt. Demgegenüber stehen aber am Ende Negativrekorde: Flick ist nach Punkteschnitt der zweitschlechteste Chefcoach in der DFB-Geschichte, nur Erich Ribbeck war noch erfolgloser. Und dennoch wollte er auch nach dem 1:4-Debakel gegen Japan weitermachen, so dass der 58-Jährige schließlich als erster Bundestrainer entlassen wurde. Die Weigerung bis zum bitteren Schluss, den Weg für einen Neuanfang freizumachen, passt indes ins Bild. Denn Flick schien in vielen Bereichen am Ende beratungsresistent zu sein. Daran ist er gescheitert:

Anzeige

Hansi Flick: Keine Selbstkritik erkennbar Schon nach dem desaströsen Vorrunden-Aus in Katar soll DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke erhebliche Zweifel an Flick gehabt und daher zu einer Trennung tendiert haben, am Ende aber fügte er sich der Mehrheit, die auch mangels Alternativen am Bundestrainer festhalten wollte. Klar war aber auch, dass nur ein Turnaround Besserung versprochen hätte. Doch Flick machte so weiter wie vorher, setzte auf dieselben Spieler, versteigerte sich zur Behauptung, nur wenige schwache Minuten beim 1:2 gegen Japan hätten das Weiterkommen gekostet und kritisierte die fehlende Unterstützung in der Heimat.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Und selbst nach dem komplett misslungenen ersten Halbjahr mit einem Sieg und drei Niederlagen schimpfte er Ende Juli öffentlich über die Kritik an seiner Arbeit statt sich einsichtig zu zeigen. Vermutlich hatte Flick den Job auch unterschätzt und gedacht, er könne das unter Löw schwächelnde DFB-Team ähnlich wie den FC Bayern mit einigen gezielten Handgriffen wieder auf Kurs bringen. Als das nicht gelang, wirkte er intern wie extern inhaltlich und kommunikativ überfordert. Und am Ende ging fast jede seiner Maßnahmen schief.

DFB-Elf in der Krise

Neun Monate vor der Heim-EM 2024 steckt die DFB-Elf tief in der Krise. Das 1:4-Debakel gegen Japan ist der vorläufige Höhepunkt des Niedergangs eines Teams, das die Negativ-Entwicklung selbst offenbar nicht wahrhaben will. Ein Blick ins Geschichtsbuch verdeutlich allerdings, dass der Abstieg schon vor vielen Jahren begonnen hat. © 2023 Imago EM 2016: Löw hofft auf Double

Als amtierender Weltmeister rechnete sich das DFB-Team mit Jogi Löw auch bei der EM 2016 Titelchancen aus. Auch ohne Philipp Lahm oder Miroslav Klose, die längst ihre Karriere beendet hatten. Bastian Schweinsteiger war zwar noch dabei, hatte seinen Zenit aber auch schon überschritten. © 2016 Imago Deutschland bei EM 2016 Mitfavorit

Im Vorfeld der EM lief es nicht rund Das 0:2 gegen Frankreich in Paris, während dem Terroristen 130 Menschen töteten, hinterließ mental Spuren. Zudem gab es Niederlagen gegen England und die Slowakei. Der erste Sieg gegen Italien (4:1) seit 1995 verklärte das Bild. Deutschland galt bei der EM als Mitfavorit auf den Titel, Bundestrainer Löw als unantastbar. © 2016 Getty Images Kimmichs Stern geht auf

Das Turnier verlief glanzlos. Arbeitssiege gegen die Ukraine (2:0) und Nordirland (1:0) , ein torloses Remis gegen Polen und dann ein 3:0-Pflichtsieg im Achtelfinale gegen die Slowakei. Einziges Highlight: Bei der EM ging der Stern des 21-jährigen Joshua Kimmich auf – als Rechtsverteidiger. © 2016 Imago 2016: Schweinsteiger Pechvogel beim EM-Aus

Als die DFB-Elf im Viertelfinale dann erstmals Italien bei einem großen Turnier bezwang (6:5 i. E. ), war die Euphorie groß. Die Ernüchterung kurz darauf noch größer. Mit 0:2 schied der Weltmeister sang- und klanglos im Halbfinale gegen Frankreich aus. Ausgerechnet WM-Held Schweinsteiger leitete die Pleite mit einem verursachten Elfer ein. © 2016 Imago Löw bleibt nach EM 2016 im Amt

Trotzdem: Halbfinale ist ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann. Zwar gab es langsam erste Stimmen, die über eine Ablösung Löws spekulierten. Der Bundestrainer aber wollte die Scharte wieder auswetzen und versprach Wiedergutmachung bei der WM 2018. Fußball-Deutschland vertraute. Zunächst zu Recht. © 2016 Imago Mega-Serie bei WM-Quali und Sieg im Confed Cup

2017 gewann eine deutsche B-Elf den Confed Cup, die U21 wurde Europameister. Die erste Garde überzeugte bei der Qualifikation für die WM 2018 mit einer weißen Weste. Zehn Spiele, zehn Siege, 43:4 Tore. Insgesamt blieb die Nationalmannschaft 22 Spiele in Serie ungeschlagen. Doch die Zahlen blendeten. © 2017 Imago Wake-Up-Call gegen Österreich vor WM 2018

Ende 2017 kippte das Momentum. Die Leistungen wurden Stück für Stück schlechter. Gegen Topteams wie England (0:0), Frankreich (2:2) und Spanien (1:1) ging nicht mehr als ein Unentschieden. Anfang 2018 beendete Brasilien den deutschen Siegeszug (0:1). Den ersten Wake-up-Call gab’s aber erst kurz vor dem Turnier, als Österreich die deutsche Elf erstmals seit 32 Jahren besiegte (1:2). © 2018 Getty Images Erste Risse

Abseits des Platzes gab es erste Risse zwischen der Mannschaft und den Fans. Der Vorwurf: Der DFB würde sich immer mehr von den Fans entfremden, Marketing-Aktionen waren wichtiger als tatsächliche Fan-Nähe. Hinzu kam Erdogan-Gate. © 2018 Getty Images Erdogan-Gate vor WM 2018

Kurz vor der WM posierten Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Fans forderten den Rauswurf beider Spieler, Löw entschied sich dagegen. Während sich Gündogan später von der Aktion distanzierte, führte Özils Verhalten letztlich zu seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft. © 2018 Imago WM: Quartier-Ärger beim DFB

Zudem gab es intern Querelen um das WM-Quartier. Während Löw lieber in der Sonne von Sotschi trainieren wollte, wählte Teammanager Oliver Bierhoff mit Watutinki eine Unterkunft mit "Sportschulen-Charme" eine Fahrstunde von Moskau entfernt. Weil sich einige Spieler die Nächte mit Playstation-Zocken um die Ohren schlugen, musste der DFB nachts sogar das W-LAN abstellen. © 2018 Imago Erstes Vorrunden-Aus bei einer WM

Prompt ging auch erstmals seit 1982 ein Auftaktspiel einer WM oder EM verloren. 0:1 gegen Mexiko. Toni Kroos‘ Last-Minute-Freistoßtor zum 2:1 gegen Schweden in der Nachspielzeit schürte zwar wieder Hoffnung, doch mit einer kampflosen 0:2-Niederlage gegen Südkorea im dritten Gruppenspiel schied Deutschland erstmals überhaupt bei einer WM in der Vorunde aus. © 2018 Getty Images 2018: Negative Bilanz für DFB-Team

"Löw raus"-Rufe machten die Runde. Doch entgegen der Stimmung im Land hielt der DFB am Bundestrainer fest. So wollte sich Löw nicht verabschieden. Doch es wurde nicht besser. Mit schwachen Leistungen in der neu eingeführten Nations League beendete die Nationalmannschaft erstmals seit 1985 ein Jahr mit einer negativen Bilanz. © 2018 Getty Images 2020: 0:6-Blamage gegen Spanien

Löw plante den Umbruch, musterte Mats Hummels, Thomas Müller und Jerome Boateng aus, um jüngeren Spielern im Hinblick auf die EM 2020 eine Chance zu geben. Nachdem die EM wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben wurde, blieb nur die Nations League als Gradmesser. Am 17. November 2020 setzte es ein historisches 0:6 gegen Spanien. Der vorübergehende Tiefpunkt. © 2020 Getty Images Gescheiterter Umbruch

Im Frühjahr holte Löw reumütig Müller und Hummels zurück. Es war notwendig aber auch ein Eingeständnis, dass der Umbruch zunächst gescheitert war. Sowohl die EM-Vorbereitung als auch die WM-Quali verliefen durchwachsen, so dass das Team angeschlagen ins Turnier ging. Vielleicht würde ja doch alles gutgehen? Ging es bekanntlich nicht. © 2021 Getty Images 2021: Aus für Bundestrainer Löw

Ausgerechnet Rückkehrer Hummels fabrizierte beim 0:1 gegen Frankreich ein Eigentor. Das 4:2 gegen Portugal war nur zwei portugiesischen Eigentoren zu verdanken, das 2:2 gegen Ungarn eine Zitterpartie. Das Aus im Achtelfinale beim 0:2 gegen England folgerichtig. Löw hatte nun ein Einsehen. Das 198. Spiel als Bundestrainer sollte sein letztes sein. Auch Kroos trat zurück. © 2021 Imago 2021: Flick übernimmt

Hansi Flick, bis 2014 Jogis Co-Trainer, übernahm im September 2021 mit breiter Brust. Schließlich hatte er mit dem FC Bayern München gerade das Sextuple gewonnen. Fußball-Deutschland war wieder zuversichtlich. Es blieb ein gutes Jahr bis zur WM 2022 in Katar, um den Karren wieder flott zu bekommen. © 2022 Imago 2022: Prestige-Erfolg gegen Italien

Flick startete mit einer Acht-Spiele-Siegesserie gegen schwächere Gegner, schlug sich auch mit Unentschieden gegen die Niederlande, Italien und England (jeweils 1:1) tapfer. Das 5:2 gegen Italien in der Nations League im Sommer 2022 blieb jedoch der Höhepunkt seiner Amtszeit. © 2022 Imago Vorrunden-Aus in Katar

Danach ging es steil bergab. Schon die unmittelbare WM-Vorbereitung verlief durchwachsen mit der ersten Niederlage für Flick als Bundestrainer gegen Ungarn (0:1). Es folgte das desolate Vorrunden-Aus in Katar, bei dem sich die Nationalmannschaft mit der Menschenrechtslage im Gastgeberland eher für Politik als für den rollenden Ball und den nächsten Zweikampf zu interessieren schien. © 2022 Imago Flick entlassen

Seitdem befand sich das Flick-Team im freien Fall. Verunsichert, uninspiriert, erfolglos. Mit zuletzt drei Pleiten in Folge gegen Polen (0:1), Kolumbien (0:2) und Japan. Am Sonntag zog der DFB daher Konsequenzen und entließ den glücklosen Bundestrainer. Flick verabschiedet sich damit mit zwölf Siegen aus 25 Spielen. © 2023 Imago

Anzeige

Anzeige Hansi Flick: Sportlicher Schlinger-Kurs Die Tatsache, dass Flick kein einziges Mal in seinen 25 Länderspiele derselben Startelf vertraute, sagt eigentlich alles. Der Bundestrainer suchte bis zum Schluss vergeblich nach Stabilität und Ordnung sowie einer Achse mit Führungsspielern. Schließlich verzettelte er sich komplett. Dreierkette oder Viererkette, Joshua Kimmich als Leader im Mittelfeld oder doch hinten rechts, falsche oder echte Neun sowie das ständige Ausprobieren von Spielern auf völlig ungewohnten Positionen, so wie Nico Schlotterbeck als völlig überforderter Aushilfs-Linksverteidiger gegen Japan – die Experimente wirkten spätestens seit der WM nicht mehr durchdacht, sondern willkürlich und auch für die Mannschaft nicht mehr nachvollziehbar. Hinzu wirkte es in den kritischen Situationen im Spiel immer mehr, als wisse Flick nicht, wie er reagieren und gegensteuern könne. Sichtbares In-Game-Coaching fand kaum statt, taktische Umstellungen kamen nicht oder zu spät, gleiches galt für Spielerwechsel.

Hansi Flick: Kein wirkliches Leistungsprinzip Flicks offensichtliches Ziel, ähnlich wie beim FC Bayern die Aufgaben mit einem mehr oder weniger feststehenden Kader anzugehen, ging komplett schief. Was auch an den Spielern lag, die sein Vertrauen zu oft nicht belohnten, so wie zuletzt etwa die indisponierten Antonio Rüdiger, Emre Can, Kai Havertz oder Serge Gnabry. Allerdings reagierte Flick auch kaum auf offensichtliche Formkrisen wie zum Beispiel bei Schlotterbeck, den er bei der WM in die Startelf stellte, obwohl er in Dortmund nur noch Ersatzmann war. Und gleichzeitig Leon Goretzka ausbootete, obwohl der sich beim FC Bayern wieder einen Stammplatz erkämpft hat. Vor allem aber war man in der Bundesliga schon länger der Meinung, dass Flick nicht nach dem Leistungsprinzip nominiere, auch wenn nur Union Berlins Geschäftsführer Oliver Ruhnert dies bislang öffentlich äußerte und der Bundestrainer dies als "Unverschämtheit" zurückwies. Ansonsten hätten gerade einige der "Eisernen" nach der herausragenden Vorsaison eine Chance bekommen müssen, allen voran Rani Khedira.

Hansi Flick: Kein Draht zur Mannschaft Spätestens die Kabinenszenen aus der Amazon-Doku "All or nothing" zeigten, was hinter vorgehaltener Hand schon länger erzählt wurde: Dass Flick offenbar zunehmend Probleme hatte, zu den Spielern durchzudringen. Bezeichnend, dass die Mannschaft nach seiner aufgesetzt wirkenden Wutrede in der WM-Halbzeitpause gegen Costa Rica danach komplett einbrach statt den Gegner wie gefordert an die Wand zu spielen. Die Halbzeitansprache am Samstag gegen Japan ist nicht bekannt, doch auch hier kam anscheinend nichts bei den Spielern an, schließlich spielten sie danach nochmal eine Klasse schlechter als zuvor.

Anzeige

Mögliche Nachfolger für Hansi Flick

Einen Tag nach der 1:4-Klatsche gegen Japan hat der DFB Hansi Flick von seinen Pflichten als Cheftrainer der Nationalmannschaft entbunden. Als Interimslösung übernimmt Rudi Völler. Vor der Heim-EM 2024 muss allerdings dringend ein dauerhafter Ersatz gefunden werden. ran zeigt die möglichen Kandidaten. © Kirchner-Media Roger Schmidt

Wie der "kicker" berichtet, habe der DFB die Entwicklung des Ex-Leverkusen-Trainers Roger Schmidt bei Benfica Lissabon "intensiv verfolgt". Allerdings verlängerte dieser erst vor Kurzem bis 2026, Ausstiegsklausel von 30 Millionen Euro inklusive. Zwar kennen sich Schmidt und Rudi Völler aus gemeinsamen Zeiten bei B04, eine Installierung dürfte aber eher unwahrscheinlich sein. © GlobalImagens Felix Magath

Sowohl Stefan Effenberg als auch Didi Hamann brachten unlängst den Namen von Felix Magath ins Spiel. "Wir brauchen jemanden mit Autorität, Erfahrung und Rückgrat", forderte Hamann bei "Sky". Magath ist aktuell ohne Trainerjob, zuletzt stand er Ende der Saison 2021/22 bei Hertha BSC an der Seitenlinie und schaffte in der Relegation den Klassenerhalt. © 2022 Getty Images Julian Nagelsmann

Einem Bericht der "Bild" zufolge, gilt Julian Nagelsmann als Top-Favorit auf die Nachfolge von Flick. Da der 36-Jährige aber immer noch Vertrag beim FC Bayern hat, könnte eine Ablöse zwischen zehn und 15 Millionen Euro fällig werden, die der DFB laut "Sky" keinesfalls zahlen möchte. Zudem ist wohl unklar, ob Nagelsmann den Job überhaupt möchte. © Jan Huebner Louis van Gaal

Im Gespräch mit der "Bild" hat sich auch Louis van Gaal in Position gebracht. Auf die Frage, ob er final im Ruhestand sei, antwortete der Niederländer, dass er für ein "vielversprechendes Land" bereit sei, an die Seitenlinie zurückzukehren. Der 72-Jährige hatte sein Heimatland zuletzt bei der WM 2022 betreut und war dort im Viertelfinale gegen Argentinien ausgeschieden. © ANP Jürgen Klopp

Er wäre wohl der Wunschkandidat jedes deutschen Fußball-Fans: Jürgen Klopp. Der Name des 56-Jährigen fällt immer wieder, wenn es um die Nationalmannschaft geht. Klopp hat noch bis 2026 Vertrag beim FC Liverpool. Daher dürfte eine Verpflichtung noch vor der Heim-EM mehr als schwierig werden, auch wenn er laut einem Bericht des "Mirror" eine Deutschland-Klausel haben soll. © Martin Hoffmann Oliver Glasner

Auch Oliver Glasner gilt als potenzieller Kandidat. Der Österreicher ist aktuell ohne Vertrag und hat mehrfach unter Beweis gestellt, dass er das Beste aus einer Mannschaft herausholen kann. Am beeindruckendsten stellte er dies wohl 2022 mit dem Gewinn der Europa League mit Eintracht Frankfurt unter Beweis. © Schüler Matthias Sammer

Immer wieder tritt Matthias Sammer als Chefkritiker des DFB auf. Nicht wenige wünschen sich, dass er seinen großen Worten Taten folgen lässt. Der 56-Jährige ist aktuell in beratender Funktion bei Borussia Dortmund und als TV-Experte tätig. Als Trainer war er zuletzt 2005 beim VfB Stuttgart aktiv. © Kirchner-Media Stefan Kuntz

Kommt es zur Rückkehr von Stefan Kuntz zum DFB? Der 60-Jährige steht als Trainer der türkischen Nationalmannschaft massiv in der Kritik. Zuvor hatte er mit der deutschen U21 2017 und 2021 die U21-Europameisterschaft gewonnen. Und der DFB greift bekanntlich gern auf vertrautes Personal zurück. © Seskim Photo

Anzeige

Dem Vernehmen nach sollen viele Akteure das Vertrauen in den Bundestrainern aufgrund dessen zahlreicher Experimente und fehlgeschlagenen Maßnahmen verloren haben. Kimmich etwa dürfte kaum begeistert gewesen sein, dass ihm Flick vor dem Japan-Spiel die Kapitänsbinde abnahm und ihn auf die ungeliebte Rechtsverteidiger-Position verschob. Ähnlich wie vor der Sommerpause schon Niklas Süle, den er damals öffentlich kritisiert und degradiert hatte. "Irgendetwas ist da vorgefallen", meinte TV-Experte Lothar Matthäus: "Ich glaube den Spielern nicht mehr ganz. Warum geben sie ihm seit Monaten nichts zurück? Das macht mich sehr nachdenklich. Ich glaube, dass das Zwischenmenschliche nicht so ist, wie es nach außen getragen wird."