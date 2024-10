Deutschland ist nach der EM in der Nations League gefordert . ran zeigt die wichtigsten DFB-News. Für die deutsche Nationalmannschaft geht es nach der Heim-EM im Sommer 2024 mit der UEFA Nations League weiter. ran zeigt alle wichtigen News rund um das DFB-Team während der Länderspielpause im Ticker.

+++ 4. Oktober, 21:03 Uhr: Bernd Leno verzichtet offenbar auf Länderspiele +++ Mit der Nominierung von Leipzig-Leihgabe Janis Blaswich sorgte Bundestrainer Julian Nagelsmann für Aufsehen. Angesichts der Verletzung von Marc-Andre ter Stegen und des Rücktritts von Manuel Neuer galt Bernd Leno als heißer Kandidat. Laut "kicker"-Informationen hatte sich Nagelsmann ursprünglich auch für den Fulham-Keeper entschieden. Dieser soll allerdings auf einen Kaderplatz für die Spiele gegen Bosnien und Herzegowina sowie die Niederlande verzichtet haben. Die angeblichen Gründe dafür werden nicht genannt. Medienberichten zufolge sagte Leno im Mai bereits für die Heim-EM ab. Damals wurde der ehemalige Arsenal-Akteur von Schulterproblemen geplagt. Neben Blaswich stehen jetzt Oliver Baumann und Alexander Nübel im Torhüter-Aufgebot. Alle drei würden bei einem Einsatz ihr Debüt für die Nationalmannschaft feiern.

+++ 4. Oktober, 11:57 Uhr: Leweling rückt für Musiala in DFB-Kader +++ Durch die Hüftverletzung von Jamal Musiala, die ihn einige Wochen zum Zuschauen zwingt, ist im DFB-Team wieder ein Platz vakant. Diesen wird Stuttgart-Shootingstar Jamie Leweling auffüllen. Das bestätigte der DFB über Social Media. Der 23-Jährige wird für die anstehenden Nations League-Partien gegen Bosnien-Herzegowina und die Niederlande im Kader stehen. Leweling empfahl sich durch besondere Leistungen beim VfB Stuttgart, kommt bei den Schwaben in fünf Partien auf ein Tor und eine Vorlage. Für ihn musste zuletzt immer wieder EM-Fahrer Chris Führich auf der Bank Platz nehmen. Coach Sebastian Hoeneß freute sich am Freitag sichtlich über die Nominierung seines Schützlings: "Es ist verrückt, das ging jetzt sehr schnell. Das sieht er selbst ähnlich. Ich wusste vorher schon, dass er eine große Rolle in den Überlegungen von Julian spielt. Und anscheinend sind die so groß gewesen, dass er jetzt der erste Nachrücker ist. Das ist schon sensationell für ihn und für uns alle."

+++ 4. Oktober, 9:40 Uhr: Fredi Bobic kritisiert Kader-Nominierung von Bundestrainer Nagelsmann +++ Fredi Bobic hat Bundestrainer Julian Nagelsmann kritisiert, weil er für die bevorstehenden Länderspiele die Torhüter Oliver Baumann, Alexander Nübel und Janis Blaswich nominiert hat, nicht aber Bernd Leno. "Bernd Leno fehlt mir komplett. Ich habe null Verständnis, warum er nicht dabei ist", sagte der ehemalige Sport-Geschäftsführer von Hertha BSC im "Triple - der Schüttflix Fußballtalk". "Vielleicht haben wir aktuell keinen der Kategorie 'Weltklasse', was nach Torhütern wie Manuel Neuer und Marc-Andre ter Stegen allerdings auch sehr schwer ist, aber man sollte sich trotzdem schnellstmöglich entscheiden, welchen Weg man nun einschlagen will. Die Mischung, die ich jetzt gesehen habe, überzeugt mich überhaupt nicht."

+++ 2. Oktober, 17:10 Uhr: Überraschende Nominierung! Nagelsmann nimmt Blaswich mit+++ Durch die Verletzung von Marc-Andre ter Stegen und dem Rücktritt von Manuel Neuer werden die Karten im Tor der Nationalmannschaft neu gemischt. Oliver Baumann und Alexander Nübel kämpfen um die Nummer-eins-Rolle und werden wohl je einen Einsatz bei den kommenden Länderspielen gegen die Niederlande und in Bosnien-Herzegowina bekommen. Hinter dem Duo hat sich Julian Nagelsmann durchaus überraschend für Janis Blaswich als dritten Torhüter entschieden. Der Bundestrainer nominierte den 33-Jähigen, der aktuell von RB Leipzig an RB Salzburg ausgeliehen ist. Dort ist Blaswich aber keinesfalls unumstritten. Der Routinier kassiert im Schnitt alle 65 Minuten einen Gegentreffer und machte zuletzt beim Champions-League-Duell mit Stade Brest (0:4) keine gute Figur. Bei den Salzburg-Fans, die sich die Rückkehr des inzwischen wiedergenesenen Alexander Schlager wünschen, hat er ohnehin keinen guten Stand.

+++ 12. September, 21:18 Uhr: Co-Trainer Sandro Wagner wohl weiterhin bei der TSG Hoffenheim im Gespräch +++ Muss Julian Nagelsmann bald ohne seinen Assistenten Sandro Wagner in der Nationalmannschaft auskommen? Wie die "Bild" berichtet, buhlt die TSG Hoffenheim erneut um die Dienste des 36-Jährigen und soll nun sogar schon direkt beim DFB wegen Wagner angefragt haben. Er soll demnach eventuell schon im Winter den derzeitigen Trainer Pellegrino Matarazzo beerben, der im Klub angeblich einen schweren Stand hat und trotz der Transferinvestitionen von 60 Millionen Euro im Sommer mit dem Kader nicht zufrieden sein soll. DFB-Sportdirektor Rudi Völler wollte die Kontaktaufnahme der Sinsheimer auf Nachfrage der "Bild" nicht bestätigen, sagte aber: "Mir ist bewusst, dass es viele Vereine gibt, die an ihm interessiert sind und es immer wieder mal die eine oder andere Anfrage gibt." Unabhängig davon plant der DFB laut Völler "mindestens bis zur WM 2026" mit dem Co-Trainer. Wagner, der 2016 und 2017 für die TSG als Spieler in der Bundesliga aktiv war, beginnt im Dezember seinen Fußball-Lehrer-Lehrgang in Frankfurt und könnte dann einen Bundesligisten trainieren.

+++ 11. September, 10:28 Uhr: DFB-Abschied für Quartett wohl vor Niederlande-Heimspiel +++ Nach den Rücktritten von Manuel Neuer, Thomas Müller und Ilkay Gündogan aus der deutschen Nationalmannschaft sowie dem Karriereende von Toni Kroos plant der DFB laut "Bild" die Abschiedszeremonie für das Quartett. Demnach sollen die Ex-Nationalspieler beim Nations-League-Heimspiel am 14. Oktober gegen die Niederlande in der Münchner Allianz Arena geehrt werden. Dafür bedarf es dem Bericht nach nun nur noch der Genehmigung der UEFA, die diese Zeremonie in das offizielle Spielprogramm aufnehmen muss. Neuer, Müller und Kroos gehörten unter anderem zu den Weltmeistern von 2014, Gündogan war vor seinem Rücktritt Kapitän des DFB-Teams.

+++ 10. September, 20:27 Uhr: Nagelsmann rechnet nicht mit langer Füllkrug-Pause +++ Bereits am Dienstagmorgen musste Niclas Füllkrug das DFB-Camp in Amsterdam verlassen, eine Verletzung im Bereich der Achillessehne verhinderte eine Teilnahme am Nations-League-Spiel gegen die Niederlande. Bundestrainer Julian Nagelsmann rechnet allerdings nicht mit einer langen Pause des Stürmers, der seit Sommer bei West Ham United unter Vertrag steht. "Es ist nichts Schwerwiegendes, aber die Stelle ist ein bisschen problematisch, weil es der Übergang zur Achillessehne ist. Wenn da etwas passieren würde, wäre es langwierig. Deshalb haben wir gesagt, wir gehen kein Risiko ein", sagte Nagelsmann bei "RTL". Bei seinem Klub in London werde Füllkrug "ein paar Tage Pause machen müssen", schon nächste Woche könnte er aber womöglich auf den Platz zurückkehren, glaubt der Bundestrainer.

+++ 10. September, 13:45 Uhr: Rüdiger zweifelte angeblich an DFB-Zukunft +++ Antonio Rüdiger gehörte bei der EM in Deutschland zu den Leistungsträgern im DFB-Team. Dabei hatte er angeblich daran gezweifelt, ob er weiterhin für Nationalmannschaft auflaufen sollte. Das berichtet die "Bild" und verweist auf die schwierige Situation, in der sich der Real-Star nach dem Wirbel um seine religiöse Geste mit dem rechten Zeigefinger steckte. Danach habe es die Sorge beim DFB gegeben, dass der Innenverteidiger die Lust an der Fortsetzung seiner Länderspielkarriere verlieren würde. Rüdiger, so heißt es, "soll zwischenzeitlich seine DFB-Zukunft überdacht haben". Davon ist aber mittlerweile keine Rede mehr, auch weil er vom Trainerstab der Nationalmannschaft zum Vize-Kapitän bestimmt worden ist und dadurch noch mehr Verantwortung übertragen bekam. Bei den Länderspielen der Nations League im September fehlt Rüdiger zwar. Das hat aber einzig und allein regenerative Gründe, da der 31-Jährige einen sehr stressigen Saisonauftakt mit Real Madrid hinter sich hat.

+++ 9. September, 23:08 Uhr: Neuer hätte wohl gerne weiter gemacht - keine Gratulation an ter Stegen +++ Nach dem Rücktritt von Manuel Neuer als Torhüter der deutschen Nationalmannschaft ist nun Marc-André ter Stegen die neue Nummer 1 zwischen den Pfosten. Eine Veränderung, die Neuer offenbar nicht ganz leicht fiel. Das sagt zumindest Nachfolger ter Stegen gegenüber der "Bild": "Für ihn ist es sicherlich nicht die einfachste Situation, zuzuschauen. Du hast ja dann trotzdem das Gefühl: Ich könnte ja noch." Eine Gratulation gab es vom Bayern-Keeper nicht: "Es gab keinen Kontakt oder noch sonst irgendetwas. Ich habe da keine Erwartungshaltung." Brisant ist an der Situation, dass Neuer offenbar nicht zwingend zurücktreten hatte wollen, auch das berichtet die "Bild". Der Keeper des deutschen Rekordmeisters hätte statt eines Abschiedes auch über eine temporäre Pause nachgedacht, es sei sogar seine favorisierte Option gewesen. Denn der 38-Jährige war wohl sehr interessiert daran, sich zumindest ein Hintertürchen für die WM 2026 in Kanada, den USA und Mexiko offenzuhalten. Für die DFB-Führung war eine so lange Unklarheit auf der Torhüter-Position allerdings keine Option, so der Bericht.

+++ 9. September, 17:34 Uhr: Füllkrug muss Abschlusstraining abbrechen +++ Stürmer Niclas Füllkrug fällt aller Voraussicht nach für das Nations-League-Spiel gegen die Niederlande am Dienstagabend in Amsterdam aus. Wie "Sky" berichtet, musste der Profi von West Ham United das Abschlusstraining in der Johan-Cruyff-Arena am Montagabend aufgrund von Achillessehnenproblemen bereits nach gut 15 Minuten abbrechen. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte sich zuvor bereits zurückhaltend bezüglich eines Einsatzes von Füllkrug gezeigt. Sollte der frühere BVB-Angreifer nicht spielen können, stünden Maximilian Beier oder Deniz Undav als erste Alternativen bereit. Auch Kai Havertz, der beim 5:0-Sieg gegen Ungarn im offensiven Mittelfeld auflief, könnte eine Position nach vorne rücken.

+++ 4. September, 13:15 Uhr: Völler schwört Fans auf erfolgreiche Zukunft ein +++ DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat die Fans auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft mit der deutschen Nationalmannschaft eingeschworen. "Wir wollen und werden diesen besonderen Teamspirit, den Julian Nagelsmann und sein Trainerteam während der EURO geschaffen haben, weiterleben und die Einheit mit euch Fans nutzen, um das nächste große Ziel in Angriff zu nehmen: die WM 2026", schrieb Völler im Journal des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Nach dem unglücklichen Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM gegen den späteren Europameister Spanien (1:2 n.V.) sei es nun die Verpflichtung der DFB-Auswahl, "euch die Unterstützung zurückzuzahlen und unsere Leistung zu bestätigen", so Völler, der sich mit "Vorfreude" auf den Weg begibt, "der vor uns liegt". Der viermalige Weltmeister startet am Samstag (20.45 Uhr) in Düsseldorf gegen Ungarn in die neue Nations League. Drei Tage später kommt es in Amsterdam zum Prestigeduell mit den Niederlanden.

+++ 4. September, 10:30 Uhr: Kapitän Kimmich schwärmt von DFB-Neuling Stiller +++ Das Wort "Eier" hat spätestens mit Oliver Kahn Einzug in den Wortschatz des deutschen Fußballs gefunden. Der einst beste Torhüter der Welt war auch Kapitän der Nationalmannschaft - kein Wunder also, dass sich der neue DFB-Spielführer Joshua Kimmich den Begriff auslieh, um von Angelo Stiller zu schwärmen. Der Neuling vom VfB Stuttgart habe "eine brutale Entwicklung" genommen, sagte der Bayern-Profi Kimmich in Herzogenaurach: "Er ist einer, der Eier hat. Der den Ball haben will, der Fußball spielen will." In sein Lob bezog Kimmich auch seinen Münchner Teamkollegen Aleksandar Pavlovic ein, der schon für die EM nominiert war, diese dann aber verletzungsbedingt verpasste. "Beide sind vom Profil ähnlich. Sie sind technisch stark, haben ein gutes Passspiel", betonte Kimmich. "Beide haben Lust darauf, Fußball zu spielen." Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann hält auf Stiller große Stücke. "Angelo bringt viel mit. Er hat vergangene Saison beim VfB mit einer großen Dominanz gespielt", sagte er. "Angelo ist in seinem Defensiv-Verhalten intelligent - und in der Offensive will er jeden Ball haben." Den Druck, den zurückgetretenen Toni Kroos eins zu eins ersetzen zu müssen, wolle er Stiller aber nicht auferlegen. Der 23-Jährige könnte sein Nationalmannschaftsdebüt am Samstag geben. Dann trifft die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Düsseldorf zum Auftakt der Nations League auf Ungarn. Eine zweite Chance wäre das Duell mit den Niederlanden in Amsterdam am Dienstag.

+++ 2. September, 18:20 Uhr: Nagelsmann benennt Mannschaftsrat +++ Im Rahmen der Pressekonferenz am Montag erklärte Bundestrainer Julian Nagelsmann auch die neue Zusammensetzung des Mannschaftsrates im DFB-Team. "Wir haben drei neue Kapitäne bestimmt", verkündet Nagelsmann. "Der neue Kapitän ist Joshua Kimmich - und in der Vertretung Antonio Rüdiger und Kai Havertz", sagte der 37-Jährige, "wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, immer nur einen dieser drei Kapitäne auch Teil des Mannschaftsrates sein zu lassen - haben vier weitere Spieler in den Mannschaftsrat nominiert". Diese vier Spieler im Mannschaftsrat sind Jonathan Tah, Pascal Groß, Niclas Füllkrug und die neue Nummer 1 Marc-Andre ter Stegen. "Die Spieler haben es gut aufgenommen und waren glücklich mit der Entscheidung", erklärte der Bundestrainer.