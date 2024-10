Kai Havertz egalisiert Van-Persie-Rekord! Arsenal-Star baut Mega-Serie aus

Er trifft und trifft. Kai Havertz verhilft den Gunners zum fünften Saisonsieg auf Ligaebene und Sprung auf Platz drei. Der ehemalige Chelsea-Held zieht dank einer irren Serie mit Robin van Persie gleich, der seine Bestmarke bereits 2012 aufgestellt hatte.

Der FC Arsenal tat sich im Heimspiel gegen Southampton lange schwer und kassierte im zweiten Durchgang sogar das 0:1. Zum Glück aus Gunners-Sicht haben die Londoner allerdings DFB-Star Kai Havertz in ihren Reihen, der mit einem Treffer den 3:1-Triumph einleitete sowie gleichzeitig einen zwölfjährigen Vereinsrekord eingestellt hat.

Nach seinem Torerfolg in der Champions League unter der Woche schaffte es der ehemalige Leverkusener nun zum siebten Mal in Folge im heimischen Emirates Stadium auf die Anzeigetafel. Damit zog Havertz mit Klublegende Robin van Persie gleich. In der Saison 2011/12 gelang dem damaligen Kapitän dieses Kunststück ebenfalls. Kurios: Auswärts wartet Havertz in dieser Spielzeit weiterhin auf seine Torpremiere.