Unter Julian Nagelsmann hat sich im DFB-Team einiges gewandelt. Für einige ehemals feste Größen ist bei der Nationalmannschaft nun kein Platz mehr. ran nennt fünf Spieler, die aktuell keine Rolle spielen. Die Ära Julian Nagelsmann läutete die Renaissance der deutschen Nationalmannschaft ein. Das DFB-Team ist beliebter, erfolgreicher und besser als in der vergangenen Jahren. Das liegt einerseits an Supertalenten wie Florian Wirtz und Jamal Musiala, die ein Spiel qua ihrer Klasse alleine entscheiden können, aber auch an einem klaren Nagelsmann-Kurs basierend auf rational-leistungsbezogenen Entscheidungen. Was für Spieler wie Oliver Baumann, Maximilian Mittelstädt oder Tim Kleindienst ein Segen ist, führt automatisch zum Ausschluss schon erfahrener DFB-Akteure. ran präsentiert basierend auf einem Bericht der "Bild" fünf Kandidaten, die aktuell in der Nationalmannschaft außen vor sind.

Julian Brandt (Borussia Dortmund) Bei Borussia Dortmund sollte Julian Brandt nach dem Abgang von Klubikone Marco Reus im offensiven Mittelfeld zum absoluten Leistungsträger aufsteigen, vor der Saison wurde der gebürtige Bremer sogar zum Vizekapitän befördert. Doch der Edeltechniker will in dieser Saison nicht richtig in Fahrt kommen. Für den BVB hat Brandt in dieser Saison noch keinen Treffer auf dem Konto und fehlte entsprechend zuletzt auch im DFB-Aufgebot. Für die ersten vier Partien unter Nagelsmann war der Dortmunder noch nominiert worden. Sollte Brandt auf sein voriges Leistungsniveau zurückkehren, ist ein Comeback beim DFB dennoch sicher realistisch.

Leon Goretzka (FC Bayern München) Der wohl offensichtlichste und verständlichste Verzicht. Mit 57 Länderspielen zählt Leon Goretzka zu den erfahrensten Nationalspielern, beim FC Bayern München spielt der Mittelfeldspieler in dieser Saison allerdings überhaupt keine Rolle. Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Joao Palhinha und Konrad Laimer rangieren in der Mittelfeld-Hierarchie vor dem 29-Jährigen. Eine Nichtnominierung ist die logische Konsequenz. Dass Nagelsmann ihn nicht in den EM-Kader aufnahm, ist zumindest diskutabel - aber der Bundestrainer wollte nicht zu viele Spieler mit Startelfambitionen. Goretzka muss seine Karriere erst wieder beleben. Dann ist ein DFB-Comeback eventuell möglich.

Niklas Süle (Borussia Dortmund) Die Vorzeichen standen so gut für Niklas Süle, beim BVB in dieser Spielzeit endlich der Leistungsträger zu werden, als der er geholt wurde. Durch sein hartes Diät- und Trainingsprogramm speckte der in der Vergangenheit immer wieder übergewichtige Verteidiger ordentlich ab, das von Nuri Sahin angedachte System mit Nico Schlotterbeck auf der linken Abwehrseite kam ihm entgegen. Doch der taktische Kniff des BVB-Coaches wurde innerhalb der ersten Saisonspiele entschlüsselt, auch Süle selbst wirkte nicht immer glücklich. Es folgte die Systemumstellung auf Viererkette - für einen Stammplatz anstelle von entweder Waldemar Anton oder Schlotterbeck reichte es nicht. Seitdem fristet der Innenverteidiger sein Dasein wieder auf der Bank. Das ist nicht genug für eine Einladung in die deutsche Nationalmannschaft.

Völler lobt Undav-Skills: "Klassischer Straßenfußballer"

Timo Werner (RB Leipzig) 2020 war Timo Werner dem FC Chelsea noch 57 Millionen Euro wert, diese Summe konnte der flinke Stürmer jedoch nie rechtfertigen. Zwei Jahre später ging es zurück zu RB Leipzig, doch auch da blieb der frühere Erfolg aus. Aktuell spielt Werner für Tottenham Hotspur, kommt dort aufgrund starker Konkurrenz unregelmäßig zum Einsatz - seine Quote ist trotz teils guter Impulse durchwachsen: zwei Treffer in 22 Spielen. Da das DFB-Team in der Sturmspitze inzwischen auf kantige Stürmer wie Niclas Füllkrug, Deniz Undav oder Kai Havertz setzt, ist für Werner aktuell kein Platz im Kader. Auch auf den Flügelpositionen, die er bei den Spurs beackert, stehen Nagelsmann diverse Stars zur Verfügung, die ähnliche Qualitäten wie Werner haben und zudem besser in Form sind.