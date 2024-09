DFB-Team gegen Niederlande: Ohne Rüdiger ist die Abwehr nicht sattelfest - Erkenntnisse

Und auch die Verantwortlichen der deutschen Nationalmannschaft traten mit einem zufriedenen Gefühl die Rückreise nach gemeinsamen zehn Tagen an.

Nach einer stürmischen und regnerischen Nacht schien am Morgen danach in Amsterdam wieder die Sonne.

Die deutsche Nationalmannschaft besteht den Härtetest in den Niederlanden, zeigte aber auch Schwächen. ran fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen.

Denn der phasenweise überforderte Schiedsrichter Davide Massa hatte unter anderem einen Foulelfmeter an Jamal Musiala verweigert und dann genau in einer Überzahlsituation der DFB-Auswahl abgepfiffen.

Das Wichtigste in Kürze

"Es ist, wie es ist. Ich rege mich oft auf, das bringt aber meistens nichts", meinte Nagelsmann: "Die Bewertungskarte für ihn zeigt nicht die volle Punktzahl an."

"Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen. Sonst hätten wir bei der EM gegen Spanien gewonnen", sagte Nagelsmann, ergänzte aber: "Die Mannschaft glaubt an sich, und das ist der Schlüssel. Wir sind auf einem sehr guten Weg."

Auch seine Mannschaft erhielt am Dienstag nicht die "volle Punktzahl", ging aber einen weiteren Schritt in die richtige Richtung.

"Der Anspruch an die Mannschaft ist, dass wir alles reinwerfen, das haben die Fans wieder gesehen", erklärte der 37-Jährige. "Nackenschläge sind das Schwerste im Fußball. Die muss man bekämpfen. Wir vermitteln den Glauben. Die Spieler glauben an sich."

Was auch den DFB-Präsidenten beeindruckte. "Man hatte das Gefühl, auch nach dem frühen Rückstand, dass wir immer zurückkommen können. Und das war lange Zeit nicht so. Die Spieler strahlen Selbstbewusstsein aus", lobte Bernd Neuendorf das Team im Gespräch mit ran .

Doch die Gäste ließen sich weder von der schwachen ersten halben Stunde noch von der euphorischen Kulisse in der mit knapp 53.000 Zuschauern ausverkauften Johan-Cruyff-Arena einschüchtern, sondern drehten die Partie bis zur Halbzeit durch Deniz Undav (38.) und Joshua Kimmich (45.+3).

Die Kritiker in der Führung des FC Bayern, die für Tah aufgrund der Zweifel an seiner Klasse keine 30 Millionen Euro Ablöse zahlen wollten, dürften sich bestätigt gefühlt haben.

Schlechtes Stellungspiel, Fehlpässe, schwache Zweikampfwerte und zu viele Fouls – vor allem Tah wandelte am Rande des Platzverweises und musste daher nach einem deutlichen Hinweis des Unparteiischen zur Pause draußen bleiben.

Antonio Rüdiger war einer der großen Gewinner der Länderspiele, obwohl er zur Schonung bei Real Madrid geblieben war. Doch in den Niederlanden zeigte sich: Gegen hochklassige Gegner ist der Abwehrchef unverzichtbar.

"Es war aber nicht seine alleinige Schuld. Das müssen wir als Gruppe besser machen. David Raum erkennt auch nicht die Gefahr am zweiten Pfosten."

"An Nico Schlotterbeck liebe ich es, dass er jeden Ball haben will. Aber es gibt Momente, die keine Momente der Balleroberung sind", sagte er.

Zumal der Leverkusener nach der Partie wenig Selbstkritik erkennen ließ. "Was heißt Probleme, wir haben viel eins gegen eins gespielt über den ganzen Platz, es gab viele direkte Duelle, in denen hat der Schiri oft gegen einen entschieden", meinte er.

Tatsächlich zeigte auch der offensiv starke Leipziger die fast schon gewohnten Schwächen in der Rückwärtsbewegung. Und im defensiven Mittelfeld kam Robert Andrich zu Beginn mehrfach zu spät, nicht nur beim 0:1.

Vielleicht gibt Nagelsmann in den kommenden Partien neben Rüdiger Waldemar Anton eine Chance, der die zweite Halbzeit weit seriöser als Tah und Schlotterbeck verteidigte.

In jedem Fall empfahl sich Undav in der Sturmspitze als Alternative für den verletzt fehlenden Niclas Füllkrug.

"Die Nummer 13 habe ich ja jetzt auch. Ich trete in große Fußstapfen, aber wenn es einer schaffen kann, dann ich", erklärte er lachend.

4. Musiala muss besser geschützt werden

Dass Deutschland in Musiala ein absolutes Ausnahmetalent in seinen Reihen hat, ist schon länger klar.

Der Bayern-Star ließ sich auch in Amsterdam von den Problemen seiner Mitspieler in der Anfangsphase nicht beeindrucken, überzeugte von Beginn an mit seiner Spiellaune und war durch seine Balleroberung entscheidend für das 1:1.

Dass nicht mehr heraus kam, lag nicht nur daran, dass Musiala teilweise die falschen Entscheidungen traf und im Abschluss ein paar Mal zu eigensinnig agierte.

Sondern auch daran, dass die niederländischen Defensivspieler wie schon andere Gegner in jüngster Vergangenheit beinahe "Jagd" auf den Shootingstar machten.

Immer wieder wurde Musiala hart angegangen und unter anderem von Xavi Simons im Strafraum klar gefoult, ohne dass Massa pfiff oder zuvor eine Gelbe Karte gezeigt hätte.