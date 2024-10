DFB-Team: Julian Nagelsmann mit klaren Worten für Bernd Leno: "Er ist jetzt keine 25 mehr ..."

Anzeige

+++ 18:55 Uhr: Nagelsmann mit klaren Worten zu Leno +++ "Er hat Forderungen gestellt im Gespräch, die ich aus internen Gründen nach Gesprächen mit dem Trainerteam und auch mit dem Torwarttrainer nicht erfüllen konnte. Deswegen hat er von mir eine sehr interessante Perspektive aufgezeigt bekommen. Die nicht in der Kurzfristigkeit, sondern in der Mittelfristigkeit liegt. Damit war der Spieler aber nicht so zufrieden, weshalb er sich jetzt entschieden hat, nicht zu kommen. Das muss am Ende muss jeder selber wissen, wir er das gestalten möchte. Bernd hat sich jetzt so entschieden. Ich habe ich ja schon immer gesagt: Ich mache die Tür jetzt nicht zu, aber sie ist auch nicht weiter aufgegangen. Aber klar, wenn er herausragend gut spielt und die anderen nicht, dann kann die Tür auch wieder aufgehen. Er ist jetzt keine 25 mehr, sondern hat auch eine gewisse Reife und kann Dinge bewerten. Und wenn er sie so bewertet, dann darf er das gerne für sich machen."

+++ 18:50 Uhr: Nagelsmann zu Klopps neuem Job +++ Nagelsmann wird auf den neuen Job von Jürgen Klopp bei Red Bull angesprochen, er gratuliert Oliver Mintzlaff zu der Verpflichtung. "Ich gratuliere auch Jürgen zu einem herausragenden Job", sagt Nagelsmann: "Es ist ein super interessanter Job, den Jürgen mit seiner Art mit sehr viel Leben füllen wird." Ob mit Klopp schon ein Nachfolger für ihn bereitsteht, will ein Journalist wissen, weil es eine Ausstiegsklausel für den DFB geben soll. "Ich kenne Oliver Mintzlaf sehr gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Klausel in dem Vertrag drinsteht. Ich frage mal nach. Dann überlege ich, was ich darauf antworte."

+++ 18:46 Uhr: Nagelsmann lässt sich nicht in die Karten schauen ++ Kleindienst oder Burkardt in der Spitze, will ein Journalist wissen. "Einer von beiden wird beginnen", sagt Nagelsmann.

+++ 18:44 Uhr: Nagelsmann über das erste Spiel gegen Bosnien ++ Kennen Sie die bosnischen Spieler, will ein heimischer Journalist wissen. "Natürlich kenne ich die Spieler, das ist mein Job. Ich hatte jetzt vier Wochen Zeit, mich vorzubereiten", antwortet der Bundestrainer. Nagelsmann freut sich auf das Duell mit Sergej Barbarez.

+++ 18:43 Uhr: Nagelsmann über das Stadion ++ Die Spielstätte in Zenica ist charmant, aber etwas in die Jahre gekommen. "Ich finde es ganz gesund, dass man nicht nur die Top-Stadien in Europa gewöhnt ist", sagt der Bundestrainer: "Es ist wichtig, dass der Rasen in einem ganz ordentlichen Zustand ist. Es sollen sehr laute und frenetische Zuschauer da sein, darauf freuen wir uns." Nübel beschreibt die Kabine als "schöne, alte Schulkabine."

+++ 18:39 Uhr: Nagelsmann sorgt für Lacher +++ "Viel Spaß beim Übersetzen", sagt der Bundestrainer nach einer sehr langen Antwort in Richtung des Dolmetschers, der alles ins Bosnische übersetzt.

+++ 18:38 Uhr: Nagelsmann will nicht über die Belastung klagen +++ "Viele Spiele finanzieren unseren relativ teuren Sport", sagt Nagelsmann und grinst verhalten. Bei den Verletzungen und Ausfällen handele es sich nicht nur um Verletzungsreaktionen. "Aber wir müssen über die Pausengestaltung sprechen", sagt Nagelsmann und nennt die NBA und die NFL mit ihren langen Sommerpausen als Beispiel.

+++ 18:35 Uhr: Wie geht es Nübel vor seinem Debüt? +++ "Die Vorfreude überwiegt. Natürlich bin ein bisschen nervös, aber ich freue mich riesig, für Deutschland zu spielen."

+++ 18:33 Uhr: Nagelsmann zu den Ausfällen +++ "Wie es sich auswirkt, wissen wir natürlich. Man aus zwei Punkten darauf blicken: Entweder beklagt man sich. Oder man nimmt die Position ein wie ich: Dass wir ein gutes Spielen machen, dass wir zeigen wollen, dass wir stolz sind, für Deutschland zu spielen und uns charakterlich voll auf das Spiel einlassen."

+++ 18:30 Uhr: Nagelsmann und Nübel sind +++ Pünktlich geht es los. Die schweren Überschwemmungen in Bosnien und Herzegowina sind das erste Thema. Nagelsmann hofft, den betroffenen Menschen ein wenig Abwechslung bieten zu können vielleicht wieder "ein Lächeln aufs Gesicht zaubern" zu können.

+++ 18:25 Uhr: Gleich ist es soweit +++ Noch fünf Minuten bis zur Pressekonferenz.

+++ 17:30 Uhr: Poldis Abschiedsspiel live auf ProSieben +++ Wer nach der Pressekonferenz noch nichts vor hat, kann heute Abend ProSieben einschalten. Der Sender wird ab 20:45 Uhr das Abschiedsspiel des langjährigen Nationalspielers und Publikumslieblings Lukas Podolski live übertragen.

