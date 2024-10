Gegen den Hamburger SV schmeißt er den 18-Jährigen aus der eigenen Jugend in die Mannschaft. Das Spiel geht mal wieder verloren, aber Podolski durfte sich immerhin 79 Minuten lang zeigen. Die Leistung war gut genug, um auch in den kommenden Wochen aufgestellt zu werden.

Prinz Poldi erreichte einen Status in der Domstadt, der weit über das Sportliche hinausgeht. Heute ist er Botschafter, Geschäftsmann und Gallionsfigur. Dabei fängt seine Geschichte vermutlich mit einem der größten Tiefpunkte des Vereins an.

Dabei ist sein letztes Spiel für den 1. FC Köln schon über zwölf Jahre her. Keine Titel, keine Rekorde, stattdessen drei Abstiege. Und doch war der Abschiedskick mit Manuel Neuer, Joachim Löw und Co. innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft.

Lukas Podolski bedankt sich mit einem letzten Spiel im Rheinenergie-Stadion vom 1. FC Köln - und umgekehrt. Die 50.000 Plätze waren blitzschnell ausverkauft. Doch wie ist die kölsche Ikone trotz ausbleibender sportlicher Erfolge in der Domstadt eigentlich so beliebt geworden?

Drei Wochen später setzt er das erste Ausrufezeichen. Beim Auswärtsspiel in Rostock köpft Podolski das zwischenzeitliche 1:0. Der FC holt wieder nur einen Punkt, doch das eigentliche Highlight folgt nach Abpfiff. "Joa, der Sieg hat gefehlt, nä? Wenn man so kurz davorsteht, will man auch schon gewinnen, nä?", berichtet der Bergheimer Jung am "Premiere"-Mikrofon.

In den folgenden zwei Jahren untermauerte Podolski seinen Status als Fan-Liebling und kölscher Kult-Figur. Eine bärenstarke Zweitliga-Saison mit 33 Scorern in 31 Spielen, der Confed-Cup 2005 gegen Ronaldo, Ronaldinho und Adriano und schließlich das unvergessliche Sommermärchen mit Bastian Schweinsteiger und einer heute ikonischen Chips-Tüte im Bett.

Mit dem Tor und dem Derbysieg war auch Prinz Poldi geboren. Die Kölner Boulevard-Presse stürzte sich auf die neue Hoffnung der Region und verpasste ihm, angelehnt an den Karneval, den neuen Titel. Nachdem Poldi die Saison mit zehn Treffern beendete, den Abstieg seiner Herzensvereins allerdings nicht verhindern konnte, war der Spitzname bereits so geläufig, dass der Verein "Prinz Poldi" schon nach der ersten Saison zur Wortmarke eintragen ließ. Zur EM 2004, Poldis erstem großen Turnier mit der Nationalmannschaft, wurden sogar T-Shirts mit dem entsprechenden Aufdruck verkauft.

Von allen schönen Toren, die er in seiner Karriere geschossen hat, das Schönste, wie er im ran -Interview zugab : "Ich habe das Trikot ausgezogen, in die Luft geschmissen und die Familie war da. Das Stadion stand auf dem Kopf, kölsche Lieder und dann natürlich diese Gänsehaut, wenn der Stadionsprecher sagt: "Torschütze mit der Nummer 36: Lukas Podolski!" Und 50.000 Fans rufen dann dreimal deinen Namen."

Der Gegner: Borussia Mönchengladbach. In der 52. Minute erkämpft sich Podolski den Ball in der gegnerischen Hälfte, spielt einen Doppelpass mit Oliver Schröder und jagt den Ball schließlich mit dem berühmten linken Hammer an die Unterkante der Latte ins Tor.

Auf sein erstes Profi-Tor lässt Podolski in den nächsten beiden Spielen zwei weitere Treffer folgen. Mit dem dritten Tor ging sein Stern endgültig auf. Im Januar 2004 eröffnete der 1. FC Köln das neue Rheinenergie-Stadion, das für die WM 2006 gebaut wurde. Erstmals waren 50.000 Zuschauer in der neuen Arena.

Seitdem trennten sich die Wege. Während Poldi als Fußballer die Welt mit Stationen in London, Mailand, Istanbul, Japan und Polen bereist, befindet sich der FC an einem ähnlichen Punkt wie 2003. Eine Fahrstuhlmannschaft zwischen erster und zweiter Liga mit - immerhin - zwei kurzen Ausreißern nach Europa.

Eine Einstellung zu Stadt und Verein, die er auch nach seinem ersten Wechsel zum FC Bayern stets untermauerte. Besonders mit seiner Rückkehr im Sommer 2009 für zehn Millionen Euro. Die zweite Amtszeit des Prinzen am Geißbockheim endete zwar mit dem erneuten Abstieg 2012, aber auch diesen verzieh man Podolski. An seiner Torquote hatte es schließlich nicht gelegen und die Millionen-Zahlung vom FC Arsenal wurde benötigt, um den schwer verschuldeten Klub sanieren zu können.

"Ich weiß, wie Fans sind, wie Fans leiden, was Fans wollen, wie Fans ticken. Daher besteht eine enge Beziehung, vor allem zu der Südkurve und zu den Ultras. Das hat sich heute nicht geändert. Und das wird auch immer so bleiben. Und für mich sind Fans Fußball und Fußball ohne Fans ist nichts," erklärte er gegenüber ran .

Lukas Podolski und die Stadt Köln: Ist ein "Abschied" überhaupt möglich?

Eine dritte Amtszeit als Spieler vom FC wurde zwar immer wieder kolportiert, allerdings hielt sich am Geißbockheim lange die Befürchtung, der Prinz würde zu viel Trubel mitbringen. Der Medienrummel würde für zu viel Unruhe sorgen. Als wenn das in der Medienstadt Köln irgendeinen Unterschied machen würde.

Stattdessen war es kein großes Comeback, sondern viele kleinere Momente, die die Verbindung zwischen Poldi, Stadt und Fans aufrecht erhielten.

Unvergessen die Bilder, als er den WM-Pokal 2014 im Maracana zu einer kölschen Fangruppe mit FC-Banner brachte. Oder sein Abschied von der Nationalmannschaft 2017, als gefühlt das halbe Westfalenstadion in kölschen Farben auftauchte, um den Prinzen ein letztes Mal im Deutschland-Trikot sehen zu können.

Dazu kommen diverse Auftritte in Musikvideos von Karnevalsbands, seine Verwurzelung durch diverse Dönerbuden, Eisdielen und Brauhäuser in der Stadt. Auch wenn der Spieler in Japan war, war Prinz Poldi in irgendeiner Form doch immer in Köln.

Der Spaßkick in Köln Müngersdorf wird häufig als Abschiedsspiel betitelt. Es ist eben so, dass Lukas Podolski ein letztes Mal mit dem FC-Trikot im heimischen Stadion aufläuft. Der eigentliche sportliche Abschied ist aber schon zwölf Jahre her.

Und Poldi sagt es selbst: "Die Region Köln, die Stadt, der Verein und die Fans haben mir so viel gegeben und mich in meiner Karriere gepusht, weshalb auch ein großer Anteil meines Erfolgs der Stadt und den Fans gehört. Daher wollte ich einfach zurückkommen, um Danke zu sagen an alle, die mich da so ein bisschen begleitet haben."

Poldi dankt seinen Fans und die Fans danken mit einem vollen Stadion. Dafür, dass er 2003 Hoffnung in eine sportlich düstere Zeit brachte. Dafür, dass er die Farben Kölns 2006 und 2014 in die Welt trug. Und dafür, dass er seine Stadt und ihre Menschen nie aus dem Blick verloren hat. Eine Verbindung, die weit über das Sportliche hinausgeht, die immer da sein wird - und die einen Abschied im eigentlichen Sinn unmöglich macht.