Zwei Abseitstore und ein nicht gegebener Elfmeter. Der Sieg der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League in Bosnien-Herzegowina hätte durchaus höher ausfallen können. Ein besonderes Lob gab es für Doppeltorschütze Deniz Undav und die bosnischen Fans. Die Stimmen.

Die deutsche Nationalmannschaft steht mit einem Bein im Viertelfinale der Nations League. Mit einem weiteren Sieg am Montag (20.45 Uhr/im Liveticker) in München gegen den Erzrivalen Niederlande kann die DFB-Auswahl vorzeitig in die K.o.-Runde einziehen.

Das DFB-Team setzte sich am Freitagabend am dritten Spieltag mit 2:1 in Bosnien durch. Dabei wäre für die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann durchaus mehr drin gewesen.

Die Stimmen zum Spiel.

Julian Nagelsmann...

... über den Sieg (Pressekonferenz): "Ich bin schon zufrieden. Wir haben ein bisschen gebraucht, ins Spiel zu kommen und hatten zu viele Ballverluste, weil wir zu schnell ins letzte Drittel gespielt haben. Als wir angefangen haben, das mit mehr Geduld zu machen, haben wir sehr dominant gespielt. Später war die Positionstreue nicht mehr perfekt, aber das war absolut im Rahmen dafür, dass die Truppe nur wenig zusammen trainiert hat. Wir haben nach dem 1:2 einen guten Mittelweg gefunden. Angesichts der Umstände war es insgesamt gut.

bei RTL: "Vielleicht sind es ein bisschen zu wenig Tore für die Überlegenheit bis zur 70. Dann bekommen wir ein Standard-Gegentor und dann wird's spannend hier."

... über Doppeltorschütz Undav (Pressekonferenz): "Er macht es sehr gut, braucht nicht viele Torchancen, das ist der Schlüssel. Er ist sehr schlau, hat einen technisch starken Abschluss. Der erste sieht leichter aus, aber er macht es sehr clever. Er ist sehr schwer zu verteidigen, weil er einen so niedrigen Schwerpunkt hat." (...) Er hat gute Konkurrenz auf der Position, aber er ist einer, den wir sehr gerne bei uns haben. Er macht es sehr gut bei Stuttgart, ist ihre Garantie, dass sie viele Tore schießen. Ihn nicht zu haben, wäre schlecht. Er ist ein richtig cooler Fetzen mit lustigen Sprüchen, er hat eine coole Art, die Mannschaft mitzunehmen, er behandelt jeden gleich, das macht er sehr gut. Er ist ein positiver, lebensbejahender Typ, der uns gut tut - auf und neben dem Platz."

... über die Reaktion nach dem Gegentor und die vielen Wechsel: "Das ist immer eine Gratwanderung: Wie aggressiv geht man aufs Tor, um das Spiel zu entscheiden? Aber wie gefährlich ist das auch? Wir haben auch viele Wechsel gehabt, auch nochmal Debütanten gebracht. Das sind Spieler, die in der Nationalmannschaft eineinhalb Einheiten hatten. Das ist schon ein bisschen ein Risiko. Aber wir müssen natürlich auch auf Montag schauen. Es ist klar, dass die Struktur nicht immer 100 Prozent stimmt, aber es haben alle eigentlich gut gemacht."

... über den nicht gegebenen Elfer: "Ich dachte im Spiel, dass das Foul eher auf der Linie ist. Aber es ist 50:50."