Soll heißen: Es ist gut möglich, dass sich Nagelsmann aufgrund der Umstände für eine ganz andere Lösung entscheidet. Denn der Bundestrainer will keine Spielpraxis ermöglichen, sondern benötigt einen Keeper, der dem DFB-Team in der laufenden Nations League und in der 2025 beginnenden WM-Qualifikation Stabilität auf der Position verleiht und theoretisch auch eine langfristige Lösung sein kann.

Oliver Baumann: Er war bei der EM im Sommer die Nummer drei im DFB-Kader, er wäre in der Theorie die logische Lösung. Allerdings waren in der Vergangenheit die Übergänge von der Nummer zwei zur Nummer drei oft fließend.

Michael Zetterer : Im "kicker" bringt Werder Bremens Leiter Profifußball Peter Niemeyer seinen eigenen Keeper Michael Zetterer ins Gespräch für das DFB-Tor. "Ich gehe schon davon aus, dass der Stab des DFB ganz sicher auch wahrnimmt, dass am Osterdeich ein Torwart da ist, der es richtig gut macht", so der ehemalige Mittelfeldspieler.

Dass der Hoffenheimer noch kein Länderspiel absolviert hat, sollte bei der Bewertung allerdings keine Rolle spielen, denn er ist mit 34 Jahren, 465 Bundesligaspielen sowie 24 Partien im Europapokal ein alter Hase und dementsprechend erfahren. Dafür lief der Saisonstart in Hoffenheim mit elf Gegentoren in vier Spielen nicht zufriedenstellend.

Kevin Trapp: Der Frankfurter hat neun Länderspiele absolviert, ist zudem im gleichen Alter wie Baumann, nur mit mehr internationaler Erfahrung, vor allem auf Vereinsebene.

Das EM-Ticket verspielte er allerdings mit einer schwachen Rückrunde, war deshalb zuletzt außen vor. Was auch gegen ihn spricht: Trapp wird in den kommenden Wochen wegen einer Oberschenkelverletzung selbst fehlen.

Die nächsten Spiele in der Nations League am 11. Oktober in Bosnien-Herzegowina und am 14. Oktober gegen die Niederlande kommen für ihn daher zu früh.

Bernd Leno: Leno konnte aufgrund von Schulterproblemen nicht an der EM teilnehmen, überzeugt beim FC Fulham aber mit guten Leistungen, was in der öffentlichen Wahrnehmung schon etwas länger ein bisschen untergeht.

Hat ebenfalls neun Länderspiele absolviert, ist mit seinen 32 Jahren aber auch nicht die langfristige Zukunftslösung.

Alexander Nübel: Der Stuttgarter wäre eine solche Lösung mit deutlichem Fingerzeig für die Zukunft. Mit seinen 27 Jahren ist er deutlich jünger, aber bereits erfahren. Dazu war er einer der Garanten in Stuttgart für Platz zwei in der Vorsaison.

Der Lohn: Mit dem VfB sammelt er in dieser Saison wichtige Erfahrungen auf höchstem Niveau in der Champions League, auch wenn er zuletzt in Madrid wackelte. Flog zwar aus dem EM-Kader, saß bei den vergangenen beiden Länderspielen in der Nations League aber auf der DFB-Bank.