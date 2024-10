FC Barcelona: Marc-Andre ter Stegen verletzt - Presse fürchtet nach neuem Video Schlimmes

Der FC Barcelona bangt um Marc-Andre ter Stegen. Im Ligaspiel beim FC Villarreal verletzte sich der Torwart wohl schwer.

Große Sorgen um Marc-Andre ter Stegen: Der deutsche Nationaltorhüter verletzte sich im Ligaspiel des FC Barcelona beim FC Villarreal womöglich schwer am rechten Knie.

Der 32-Jährige wurde beim Stand von 2:1 für Barca kurz vor dem Seitenwechsel mit einer Trage vom Platz gebracht und durch seinen Vertreter Inaki Pena ersetzt. Zuvor hatte er sich - als er eine Flanke abfangen wollte - bei der Landung verletzt. Ter Stegen blieb schreiend am Boden liegen, ehe die Teamärzte herbeieilten.

Nachdem der Keeper sofort ins Krankenhaus gebracht wurde, tauchte in der TV-Sendung "El Chiringuito" ein Video auf, welches zeigt, wie der Sportler in einem Rollstuhl und noch sein Trikot tragend aus dem Krankenhaus in Richtung eines schwarzen Fahrzeugs geschoben wird.

Das betroffene Bein des Keepers wird dabei hochgehalten. Klinikmitarbeiter und Mitarbeiter der Katalaenen scheinen im Anschluss darüber zu diskutieren, wie der Deutsche am besten in den Wagen kommen kann. Ter Stegen erhebt sich am Ende selbst und gelangt mit Hilfe in das Fahrzeug.