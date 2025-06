Trotz Führung war seine Mannschaft nicht in der Lage, die Partie über die Zeit zu bringen. Portugal hingegen drehte in der zweiten Halbzeit auf und gewann am Ende verdient mit 2:1 in der Münchner Allianz Arena.

DFB-Team: "Eines unserer schwächeren Spiele"

Julian Nagelsmann über...

... die Niederlage: "Gratulation an Portugal, sie waren heute die bessere Mannschaft. In der ersten Halbzeit haben wir es hergegeben, auch wenn es 0:0 stand. Portugal wollte nichts von uns eigentlich. Wir haben nicht so die Präsenz gezeigt in Ballbesitz und defensiv hat die Galligkeit gefehlt. Josh hat es in der Kabine gerade gut gesagt: Wenn wir nicht bei 100 Prozent sind, können wir mit den Top-Nationen nicht mithalten. Wir haben heute nicht diese Galligkeit gehabt, die wir in den letzten Monaten hatten. Es war in den letzten Jahren eines unserer schwächeren Spiele."

... die Ausfälle: "Natürlich ist es besser, wenn alle da sind. Aber ich kann nicht vor dem Spiel predigen, dass wir eine Top-Mannschaft haben und wir uns auf die fokussieren und hinterher sage ich, dass wir verloren haben, weil die nicht da waren."

... die zweite Halbzeit: "Wir sind gut aus der Pause gekommen, haben verdient 1:0 geführt. Danach haben wir den Betrieb eingestellt. Was Josh gut gesagt hat. Wir brauchen von allem 100 Prozent. Wenn wir das haben, sind wir eines der besten Teams in Europa. Wenn wir nicht zu 100 Prozent da sind, tun wir uns gegen Top-Teams schwer."