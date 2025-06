Das DFB-Team verliert im Halbfinale der Nations League mit 1:2 gegen Portugal. Cristiano Ronaldo erzielt das entscheidende Tor.

Julian Nagelsmann beschwerte sich nach dem geplatzten "Titelchen"-Traum noch lautstark beim vierten Offiziellen, da spazierte der große Spielverderber Cristiano Ronaldo schon grinsend über den nassen Rasen in der Münchner Arena: Ausgerechnet der 40 Jahre alte, aber ewig junge Weltstar entpuppte sich beim verdienten 2:1 (0:0) von Portugal gegen die deutsche Nationalmannschaft im Halbfinale der Nations League mit seinem Siegtreffer als Party-Crasher.

Florian Wirtz (48.) hatte die deutsche Mannschaft zunächst mit Köpfchen in Führung gebracht. Portugal, 2019 erster Sieger der Nations League, ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen und drehte mächtig auf: Erst traf Francisco Conceicão (63.), und dann eben Ronaldo (68.) - im 220. Länderspiel zum 137. Mal. Deutschland spielt damit am Sonntag in Stuttgart (15.00 Uhr) um Platz drei - gegen den WM-Zweiten Frankreich oder Europameister Spanien.

"Die erste Halbzeit war okay, dann schießen wir auch das 1:0, und dann war gefühlt ein Bruch in unserem Spiel", sagte Robin Koch, der von Nagelsmann angesichts seiner Personalnot überraschend als zentraler Verteidiger in einer Dreierkette aufgeboten wurde. "Wir hatten uns fest vorgenommen, das Spiel heute zu gewinnen und ins Finale einzuziehen", ergänzte er im ZDF.