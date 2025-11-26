Hinspiel im Finale der Nations League
Nations-League der Frauen: Deutschland vs. Spanien live - Final-Hinspiel im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker
- Aktualisiert: 27.11.2025
- 08:32 Uhr
Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft trifft im Finale der Nations League auf Spanien. So verfolgt ihr das Hinspiel der DFB-Auswahl live im Free-TV, Livestream und Liveticker.
In der Frauen-Nations-League steht das Finale an! Mit Deutschland und Spanien stehen sich dabei zwei absolute Top-Nationen gegenüber. Anders als bei den Männern, wird das Endspiel bei den Frauen mit Hin- und Rückspiel ausgetragen.
- Deutschland vs. Spanien: Das Hinspiel im Nations-League-Finale am 28. November LIVE ab 20:15 Uhr im Livestream auf Joyn
Bundestrainer Christian Wück hat Großes vor, wie er bei der Ehrenamtsgala des Bayerischen Fußball-Verbands in München verriet: "Wir wollen keine Revanche – wir wollen das Finale gewinnen. Und am liebsten dort, wo es dem Kontrahenten besonders weh tut: in Spanien. Wir wollen ihnen die Trophäe wegnehmen."
Im Sommer hatte das DFB-Team im Halbfinale der Europameisterschaft knapp mit 0:1 den Kürzeren gezogen. Nun wollen Jule Brand und Co. das bessere Ende auf ihrer Seite haben.
Verzichten muss Wück jedoch auf Lea Schüller. Die Top-Scorerin fehlt aus familiären Gründen definitiv in beiden Duellen.
So verfolgt ihr das Hinspiel der DFB-Auswahl live im Free-TV, Livestream und Liveticker.
Deutschland vs. Spanien im TV, Livestream, Liveticker: Datum, Uhrzeit, Stadion - Infos zum Länderspiel
- Paarung: Deutschland vs. Spanien
- Wettbewerb: Nations League, Finale (Hinspiel)
- Datum: 28. November 2025
- Uhrzeit: 20:30 Uhr
- Austragungsort: Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern)
Deutschland vs. Spanien live: Wer überträgt das Nations-League-Finale im Free-TV?
Das ZDF überträgt die Partie live im Free-TV. Die Übertragung startet um 20:15 Uhr mit den Vorberichten. Anstoß ist um 20:30 Uhr.
Deutschland - Spanien live: Wo läuft die DFB-Auswahl im Livestream?
Der Livestream vom ZDF lässt sich kostenfrei via Joyn abrufen.
Spanien trifft auf Deutschland live: Wo wird das Spiel der DFB-Frauen im Liveticker begleitet?
Einen Liveticker zur Partie Deutschland gegen Spanien findet ihr wie gewohnt auf ran.de.
Deutschland vs. Spanien im Free-TV, Livestream und Liveticker - Zusammenfassung zur Übertragung des Hinspiels des Nations-League-Finals
- Begegnung: Deutschland vs. Spanien
- Datum und Uhrzeit: 28. November 2025; 20:30 Uhr
- Trainer: Christian Wück (Deutschland), Sonia Bermúdez (Spanien)
- Free-TV: ZDF
- Livestream: Joyn
- Liveticker: ran.de