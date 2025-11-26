- Anzeige -
- Anzeige -
Familie verletzt

3. Liga - Erzgebirge Aue: Fans ausgeraubt und verletzt - Ultra-Szene verliert wohl bedeutende Fahnen

  • Aktualisiert: 27.11.2025
  • 09:52 Uhr
  • Malte Ahrens

Ein Überfall auf das Umfeld der Fan-Szene von Erzgebirge Aue sorgt aktuell für Aufsehen. Die Kriminalpolizei ist bereits informiert und ermittelt gegen die Täter.

Das Online-Portal "Tag24" berichtet von einem Vorfall aus der Fan-Szene des FC Erzgebirge Aue.

Nach der Drittliga-Partie gegen die Zweitvertretung des VfB Stuttgart soll es in Schwarzenberg zu der Tat gekommen sein.

Nach dem Spiel sollten die üblichen Materialien mit Schwenk- und Zaunfahnen zum Lagerort gebracht werden. Auf dem Weg wurde das Auto allerdings gestoppt und es kam zu einem Überfall. Mehrere der Fahnen wurden wohl entwendet, Personen sollen verletzt worden sein.

Geklaut wurden dem Artikel nach auch die Zaunfahnen der Ultra-Hauptgruppen "Erzbrigade", "Fialova Sbor" und "Brigadejugend." Die Fahnen gelten als höchstes Prestige-Gut, ihre Verluste können auch die Auflösung der Fangruppen bedeuten.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -
- Anzeige -

Erzgebirge Aue äußert sich nicht zu Vorfällen der Fans

Der Kumpelverein wollte sich auf Nachfrage bisher nicht äußern und hält sich laut eigener Aussage so lange zurück, bis die Fan-Szene selbst Stellung bezieht.

Wie die Polizeidirektion Chemnitz allerdings bestätigte, seien Ermittlungen wegen Raubes durch die Kriminalpolizei aufgenommen worden.

Polizeisprecher Andrzej Rydzik sagte auf Nachfrage der "Bild": "Zum Geschehen an sich, den Tätern und den geraubten Gegenständen lassen sich aktuell keine gesicherten Angaben machen, da sich die mutmaßlich Geschädigte beziehungsweise die mutmaßlich Geschädigten bislang nicht gegenüber der Polizei äußern wollten."

Genaue Hinweise gibt es also nicht. Zurückzuführen sei der Vorfall dem Artikel zufolge allerdings auf einen Vorfall bei einem B-Jugendspiel zwischen Aue und Zwickau im Juni. In Beierfeld war es am Rande der Partie zu massiven Auseinandersetzungen gekommen, bei denen sieben Personen zwischen 15 und 21 Jahren verletzt wurden.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Polizei-Razzia bei Aue-Fans vor dem Diebstahl

Der Vorfall war nicht nur in Fankreisen heiß diskutiert worden, sondern zog auch eine große Razzia bei Teilen der Auer Fanszene nach sich.

Seitdem gab es immer wieder Attacken auf Aue-Fans nach Drittliga-Partien der Profimannschaft. Mit dem möglichen Diebstahl der Fanutensilien der Ultra-Gruppen erreichen diese Attacken nun den vorläufigen Höhepunkt.

Mehr News und Videos
Jonathan Tah
News

"Momente, in denen wir nicht scharf genug waren"

  • 27.11.2025
  • 10:17 Uhr
Werner bedauert den Ausfall von Ouédraogo
News

Werner bedauert Ouédraogo-Ausfall: "Bitter für uns"

  • 27.11.2025
  • 10:16 Uhr
Arsenal FC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5
News

Die Frage nach dem besten Team Europas ist geklärt

  • 27.11.2025
  • 10:15 Uhr
Die Fans sind heiß - hier der Kolumbianer &quot;El Cole&quot;
News

WM 2026: Fast zwei Millionen WM-Tickets verkauft

  • 27.11.2025
  • 09:55 Uhr
25.11.2025, Borussia Dortmund vs. Villareal, UEFA Champions League, 5. Spieltag Tor zum 3:0 durch Karim Adeyemi (Borussia Dortmund, 27) Julian Brandt (Borussia Dortmund, 10) Nico Schlotterbeck (Bor...
News

BVB-Sorgen trotz "Weltklasse"-Adeyemi

  • 27.11.2025
  • 09:53 Uhr
imago images 1068661713
News

Uli Hoeneß knallhart: "50+1-Regelung muss fallen!"

  • 27.11.2025
  • 09:51 Uhr
Manuel Neuer
News

Foul an Neuer? Diskussionen um Arsenal-Tor

  • 27.11.2025
  • 09:49 Uhr
26.11.2025, Fussball UEFA Championsleague 2025 2026: Vorrunde 5.Spieltag, FC Arsenal - FC Bayern München, im Emirates-Stadion London (England) v.l. Dayot Upamecano (FC Bayern München), Lennart Karl...
News

Bayern-Noten: Sechs Fünfer, nur ein Lichtblick

  • 27.11.2025
  • 09:39 Uhr
Ronaldo Trump
News

Kommentar: Ronaldos Begnadigung ist eine Farce

  • 27.11.2025
  • 09:03 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 27.11.2025
  • 08:44 Uhr