3. Liga - Erzgebirge Aue: Fans ausgeraubt und verletzt - Ultra-Szene verliert wohl bedeutende Fahnen
- Aktualisiert: 27.11.2025
- 09:52 Uhr
- Malte Ahrens
Ein Überfall auf das Umfeld der Fan-Szene von Erzgebirge Aue sorgt aktuell für Aufsehen. Die Kriminalpolizei ist bereits informiert und ermittelt gegen die Täter.
Das Online-Portal "Tag24" berichtet von einem Vorfall aus der Fan-Szene des FC Erzgebirge Aue.
Nach der Drittliga-Partie gegen die Zweitvertretung des VfB Stuttgart soll es in Schwarzenberg zu der Tat gekommen sein.
Nach dem Spiel sollten die üblichen Materialien mit Schwenk- und Zaunfahnen zum Lagerort gebracht werden. Auf dem Weg wurde das Auto allerdings gestoppt und es kam zu einem Überfall. Mehrere der Fahnen wurden wohl entwendet, Personen sollen verletzt worden sein.
Geklaut wurden dem Artikel nach auch die Zaunfahnen der Ultra-Hauptgruppen "Erzbrigade", "Fialova Sbor" und "Brigadejugend." Die Fahnen gelten als höchstes Prestige-Gut, ihre Verluste können auch die Auflösung der Fangruppen bedeuten.
Erzgebirge Aue äußert sich nicht zu Vorfällen der Fans
Der Kumpelverein wollte sich auf Nachfrage bisher nicht äußern und hält sich laut eigener Aussage so lange zurück, bis die Fan-Szene selbst Stellung bezieht.
Wie die Polizeidirektion Chemnitz allerdings bestätigte, seien Ermittlungen wegen Raubes durch die Kriminalpolizei aufgenommen worden.
Polizeisprecher Andrzej Rydzik sagte auf Nachfrage der "Bild": "Zum Geschehen an sich, den Tätern und den geraubten Gegenständen lassen sich aktuell keine gesicherten Angaben machen, da sich die mutmaßlich Geschädigte beziehungsweise die mutmaßlich Geschädigten bislang nicht gegenüber der Polizei äußern wollten."
Genaue Hinweise gibt es also nicht. Zurückzuführen sei der Vorfall dem Artikel zufolge allerdings auf einen Vorfall bei einem B-Jugendspiel zwischen Aue und Zwickau im Juni. In Beierfeld war es am Rande der Partie zu massiven Auseinandersetzungen gekommen, bei denen sieben Personen zwischen 15 und 21 Jahren verletzt wurden.
Polizei-Razzia bei Aue-Fans vor dem Diebstahl
Der Vorfall war nicht nur in Fankreisen heiß diskutiert worden, sondern zog auch eine große Razzia bei Teilen der Auer Fanszene nach sich.
Seitdem gab es immer wieder Attacken auf Aue-Fans nach Drittliga-Partien der Profimannschaft. Mit dem möglichen Diebstahl der Fanutensilien der Ultra-Gruppen erreichen diese Attacken nun den vorläufigen Höhepunkt.