Nations League: Deutschland wird Rückspiel gegen Italien wohl in Dortmund austragen

Der DFB hat die Entscheidung über den Spielort im Rückspiel des Viertelfinales der Nations League gegen Italien offenbar gefällt.

Von Daniel Kugler

Auf die deutsche Nationalmannschaft wartet zum Auftakt des neuen Jahres gleich eine große Bewährungsprobe. Im Viertelfinale der Nations League trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Italien.

Während die Italiener sich bereits auf Mailand als Spielstätte für das Hinspiel am 20. März festgelegt haben, soll nun auch auf Seiten des DFB die Entscheidung über den Rückspiel-Ort gefallen sein.

Wie die "Bild" berichtet, wird die Partie am 23. März 2025 in Dortmund stattfinden. Demnach will der Verband die Entscheidung noch am Donnerstag offiziell vermelden, nachdem diese von den entsprechenden Gremien abgesegnet worden ist.

Die Wahl auf die Heimstätte des BVB ist durchaus naheliegend. So wollte man für den Klassiker offenbar ein Heimspiel-Stadion für mindestens 50.000 Zuschauer. Das Dortmunder Stadion erfüllt diese Vorgabe bei internationalen Spielen mit einer Kapazität von rund 66.000 Sitzplätzen mit Bravour.