Die Presse in Italien war mit der Leistung ihrer Mannschaft dennoch keineswegs zufrieden. Vor allem das zwischenzeitliche 2:0 durch Jamal Musiala nach einer schnell ausgeführten Ecke, während Torwart Gianluigi Donnarumma noch mit seinen Vorderleuten diskutierte, stieß den Medien sauer auf.

Dabei zeigte das DFB-Team zwei Gesichter. In der ersten Hälfte spielte die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann zeitweise wie vom anderen Stern und dominierte die Italiener nach Strich und Faden. In der zweiten Halbzeit funktionierte hingegen kaum noch etwas, während die "Squadra Azzurra" ihre Ehre wiederherstellte.

Nach einer wilden Achterbahnfahrt steht die deutsche Nationalmannschaft zum ersten Mal im Final Four der Nations League . Im Viertelfinal-Rückspiel gegen Italien stand nach 90 Minuten ein 3:3 (3:0) zu Buche, das nach dem 2:1-Sieg in Mailand zum Weiterkommen genügte.

Deutschland steht nach einem Krimi im Final Four der Nations League. Die Presse in Italien rechnet gnadenlos mit der eigenen Mannschaft ab.

Deutschland

"Süddeutsche Zeitung": "Wieder Blitz und Donner über Dortmund - Ein verrücktes 3:3 gegen Italien reicht der DFB-Elf, um ins Final Four der Nations League einzuziehen."

"Spiegel": "Eckball Deutschland, kein Italiener schaut hin – Tor: Die DFB-Elf hat einen selten gesehenen Treffer erzielt und seinen Gegner demontiert. Zumindest in der ersten Hälfte. Dann gab es eine italienische Aufholjagd."

"FAZ": "Trotz Kontrollverlusts ins Halbfinale - In einem Fußballthriller kämpfen Deutschland und Italien um den Einzug ins Final Four der Nations League. Das DFB-Team verspielt einen Drei-Tore-Vorsprung und muss zittern, darf am Ende aber trotzdem jubeln."