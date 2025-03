0:2 hatten die Blaugrana bei Verfolger Atlético Madrid schon zurückgelegen, ehe in den letzten 20 Minuten eine spektakuläre Aufholjagd gelang. Als Jungstar Lamine Yamal (90.+2) und Ferran Torres (90.+8) das Spiel in der Nachspielzeit mit ihren Treffern endgültig auf den Kopf stellten, gab es kein Halten mehr.

Hansi Flick war außer Rand und Band. Wie ein Flummi hüpfte der Ex-Bundestrainer durch die Coaching Zone des Estadio Metropolitano, und es schien so, als könne er selbst nicht begreifen, was sein Team gerade vollbracht hatte.

Die Katalanen sendeten auch ein klares Zeichen an Borussia Dortmund : In dieser Form dürfte Barcelona für den wankenden BVB im Viertelfinale der Champions League nur schwer zu bezwingen sein.

FC Barcelona: Die Jagd nach dem Triple

Von einem "Coup" schrieb am Montag die "Marca", von einer "Reaktion eines Spitzenreiters" die "As". "Die Mentalität war unglaublich. Die Art und Weise, wie wir gewonnen haben, war fantastisch", schwärmte Flick, der mit seiner Mannschaft weiterhin das Triple jagt.

Eine Vorentscheidung im Titelrennen in Spanien sah der ehemalige Bundestrainer in diesem wichtigen Sieg aber nicht: "Es ist ein langer, langer Weg."

In der Meisterschaft beträgt der Vorsprung auf den Dritten Atlético nun vier Punkte, zudem hat Barca ein Spiel weniger absolviert als die beiden Madrider Klubs. Im Pokal muss Barca Anfang April im Halbfinal-Rückspiel dann wieder bei Atlético ran - das Hinspiel endete 4:4.

Am 9. April steigt schließlich der Hinspiel-Showdown im Viertelfinale der Königsklasse in Barcelona, ehe die Entscheidung am 15. April in Dortmund fällt.