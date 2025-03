Am Donnerstag (im Liveticker) und Sonntag trifft das DFB-Team im Viertelfinale der Nations League auf Italien. Vor dem Kräftemessen sprachen Bundestrainer Julian Nagelsmann und Abwehrmann Antonio Rüdiger auf der Pressekonferenz. Die PK zum Nachlesen im Ticker. Am Donnerstagabend um 20:45 Uhr (im Liveticker) trifft Deutschland im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League in Mailand auf Italien. Das DFB-Team hat sich nach dem Abschlusstraining in Dortmund am Mittag auf den Weg nach Italien gemacht. Am Abend standen Bundestrainer Julian Nagelsmann und Verteidiger Antonio Rüdiger von Real Madrid bei der offiziellen Abschlusspressekonferenz im Giuseppe-Meazza-Stadion Rede und Antwort. Dort begründete Nagelsmann seine Entscheidung für Oliver Baumann als Nummer eins im Tor und nahm Bayern-Youngster Jonas Urbig in Schutz. "Alex (Nübel) hat die Entscheidung sehr gut aufgenommen und hat sich top professionell verhalten. Das fand ich sehr positiv. Am Ende ist es eine Millimeterentscheidung, die nicht super sonnenklar gewesen", sagte Nagelsmann. DFB-Tor: Manuel Neuer als Option? Der Torhüter-Plan von Julian Nagelsmann Rüdiger wiederum schwärmte vom italienischen Essen, bekam während der PK wegen des Fastenmonats Ramadan Essen gereicht und zeigte sich beeindruckt von Neuling und "Genie" Yann Aurel Bisseck. Dazu unterstrich er, wie wichtig der Wettbewerb inzwischen für das DFB-Team ist. "Wenn ich ehrlich bin, war der Stellenwert für mich vorher nicht so. Aber das hatte auch damit zu tun, dass es die vergangenen Jahre fußballerisch nicht so einfach war. Das hat sich ja zum Glück geändert. Das macht es einfacher. Bei der EM haben wir Blut geleckt", sagte er.

Die Pressekonferenz zum Nachlesen im Ticker.

Lob für Neuling Bisseck Nagelsmann lobt Debütant Yann Aurel Bisseck: "Ich finde, er macht einen guten Eindruck. Es ist natürlich schwer für einen Spieler, der neu dabei ist, sich in anderthalb Einheiten gleich zu zeigen. Wichtig ist, dass er die Spieler kennenlernt und sich im Mannschaftsgefüge wohl fühlt. Er kommt sehr positiv rüber, hat eine gute Ausstrahlung und ein fröhliches Wesen. Von demher kann ich nur sehr positiv über ihn sprechen und hoffe, dass sein Weg so weiter geht." Rüdiger darüber, was Bisseck von ihm lernen könne: "Er soll er selbst sein und sein eigenes Ich finden. Das kann ich ihm mit auf den Weg geben. Er ist ein Genie! Er hat mit 16 sein Abitur gemacht, ist ein schlauer und großer Junge. Er hat viele gute und einige schlechte Erfahrungen gemacht, ist ins Ausland gegangen. Ich freue mich, dass er seinen Weg bei so einem großen Klub wie Inter gemacht hat und wünsche ihm einfach nur das Beste."

Nagelsmann stellt Pavlovic-Aussage klar Nagelsmann betonte noch einmal, dass er den am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankten Aleksandar Pavlovic mit seiner Aufforderung zu mehr Spielzeit nicht zu einer Rückkehr auf den Platz trotz seiner Krankheit unter Druck setzen wollte. Es ging ihm bei seiner Forderung nach mehr Spielzeit ausdrücklich um die Zeit bei Bayern vor Pavlovic' Erkrankung.

Essen für Antonio Rüdiger Kurz vor 19 Uhr bekommt der Antonio Rüdiger während der Pressekonferenz Essen gereicht. Der gläubige Muslim kann während des laufenden Ramadans das Fasten erst nach Sonnenuntergang brechen.

Nagelsmann will nicht taktieren "Wir wollen nicht taktieren. Wir wollen beide Spiele gewinnen. Dann können wir schauen, wie es nach dem Spiel aussieht, wie viel Taktieren im Rückspiel nötig sein wird. Generell bin ich kein großer Freund von Taktieren, sondern von Gewinnen."

Zum Stellenwert der Nations League Antonio Rüdiger: "Wenn ich ehrlich bin, war der Stellenwert für mich vorher nicht so. Aber das hatte auch damit zu tun, dass es die vergangenen Jahre fußballerisch nicht so einfach war. Das hat sich ja zum Glück geändert. Das macht es einfacher. Bei der EM haben wir Blut geleckt. Mit einem Weiterkommen jetzt haben wir ein Mini-Turnier in Deutschland. Vor einem WM-Jahr wäre es wieder gut, unseren eigenen Leute mitzunehmen. Und Titel ist Titel. Er hat nicht den Stellenwert wie eine WM, aber Titel ist Titel." Nagelsmann: "Wir wollen gerne die Nations League gewinnen. Aber ich will nicht respektlos sein. Wir haben einen extrem starken Gegner mit Italien, das wir erstmal schlagen müssen. Wenn wir die Aufgabe erledigen, können wir auch über den Titel sprechen."

Nagelsmann hofft auf Völler-Verbleib Der Vertrag von DFB-Sportdirektor Rudi Völler läuft 2026 aus. Julian Nagelsmann hofft auf eine Verlängerung: "Er ist in allererster Linie ein unfassbar guter und lieber Mensch, der es immer positiv mit einem meint und einen arbeiten lässt. Ich arbeite unfassbar gern mit ihm zusammen. Da bin ich nicht der einzige. Aber ich bin nicht der, der über seine Zukunft entscheidet. Das wird er machen. Er ist einfach überall beliebt, und das völlig zu Recht."

Rüdiger lobt Italien "Die beste Pasta ist hier. Die beste Pizza ist hier. Ich habe meine Zeit in Italien wirklich genossen. Aber wo ich jetzt bin, bin ich auch sehr glücklich, deswegen habe ich keine Absicht, irgendwo anders hinzugehen."

Nagelsmann nimmt Bayern-Keeper Urbig in Schutz Julian Nagelsmann lobt Italiens Nationalkeeper Gianluigi Donnarumma: "Donnarumma hat ein Riesentalent, eine unfassbare Körpergröße und Reichweite. Aber er hatte auch einen Trainer, der ihm vertraut. Wenn wir in der Bundesliga talentierte Torhüter haben, brauchen wir Trainer, die den Mut haben, sie einzusetzen." Anschließend verteidigte Nagelsmann Bayern-Youngster Jonas Urbig nach seinem Fehler gegen Union Berlin. Nagelsmann wünsche sich, dass die Medien jungen Spielern ihre Fehler nicht vorhalten würden.

Nagelsmann: Kimmich bleibt Rechtsverteidiger "Erstmal bleibt er auf der Rechtsverteidigerposition. Bei der EM war er auch nach Werten der beste Rechtsverteidiger des Turniers. Auf der Position kann er einen großen Impact auf das Spiel haben. Dass er ein Spieler ist, der auch mal ins Zentrum rücken kann, ist klar." Allerdings müsse es dafür einen Rechtsverteidiger im Team geben, der die Dinge auf der Position "klar besser" mache als Kimmich. "Er ist nach wie vor mit Abstand der Beste und der Verlässlichste auf der Position."

Nagelsmann über Jamal Musiala "Ich gebe ihm garantiert nicht mehr Druck. Er soll das spielen, was ihn stark macht. Er soll der Straßenkicker sein, der er immer ist. Er hat jetzt nicht mehr Verantwortung als er sonst auch hat." Die vielen Fouls gegen Musiala seien laut Nagelsmann ein "Kompliment", da er für viele Gegenspieler nicht anders zu stoppen sei. Dennoch habe er ihn darauf hingewiesen, "zum Schutze seiner eigenen Gesundheit" hin und wieder weniger Risiko zu nehmen.

Nagelsmann lobt Goretzka Nagelsmann lobt Goretzka: "Am Ende war die Leistung ausschlaggebend. Es ist keine außergewähnliche Entscheidung, er ist ein guter und erfahrener Bundesligaspieler, der die letzten Wochen super Leistungen gezeigt hat. Deshalb ist er dabei."

Nagelsmann zur Torwartentscheidung "Alex (Nübel) hat die Entscheidung sehr gut aufgenommen und hat sich top professionell verhalten. Das fand ich sehr positiv. Am Ende ist es eine Millimeterentscheidung, die nicht super sonnenklar gewesen ist. Trotzdem müssen wir sie treffen. Sie sind beide auf einem guten konstanten Niveau. Ausschlaggebend war ein Tick mehr Konstanz bei Olli (Oliver Baumann)." Beiden sei gesagt worden, dass die Entscheidung für die beiden Spiele gilt, da auch Marc-Andre ter Stegens Genesungsprozess abgewartet werden soll.

Vorfreude bei Rüdiger "Diese Rivalität gibt es schon, da war ich noch nicht mal geboren. Das ist ein großes Spiel ainfach. Und dann auch noch im San Siro spielen zu dürfen ist für mich einfach unglaublich. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel."

Nagelsmann freut sich auf viele deutsche Fans 3.500 deutsche Fans werden am Donnerstagabend da sein. "Das ist ein großes Lob an die Mannschaft, dass sie wieder eine sehr große Verbindung zu den Fans hergestellt hat. Das ist eine gute Sache und da freuen wir uns sehr drüber", so Nagelsmann.

+++ Die Pressekonferenz beginnt +++ Mit leichter Verspätung sind nun Julian Nagelsmann und Antonio Rüdiger da. Die Pressekonferenz kann losgehen.