Nach Mitternacht gab Szalai schließlich selbst via Instagram-Story Entwarnung. "Danke für die vielen Nachrichten, mir geht es gut", postete der 36-Jährige. Doch was war passiert?

Nach ersten Informationen soll der ehemalige Bundesliga-Stürmer noch am Spielfeldrand wiederbelebt worden sein , ehe er bei Bewusstsein in ein Amsterdamer Krankenhaus abtransportiert wurde. Es folgten Stunden der Ungewissheit.

Szalai erlitt wohl epileptischen Anfall

Ungarns Keeper Denes Dibusz schilderte die schreckliche Szene so: "Alles, was ich sah, war ein Bein, das zuckte. Zuerst wusste ich nicht einmal, wer es war, weil die anderen drumherum standen. Dann sagten sie, es sei Sala. Es ist schwer, Worte zu finden. Das war eine sehr schockierende Erfahrung für alle."

Der niederländischen Stürmer Wout Weghourst will erfahren haben, dass Szalai ähnliche Anfälle wohl schon in der Vergangenheit gehabt haben soll. "Nur nicht in so schwerer Form", so der Torschütze nach Abpfiff.

Szalai sei wegen Atemschwierigkeiten so platziert worden, dass es den Anschein einer Reanimation hatte, sagte Pressechef Szabo. Gegenüber "M4 Sport" gab der Sprecher zudem bekannt, dass Szalai noch in der Nacht aus der Klinik entlassen werden konnte, um im Teamhotel zu übernachten. Am Sonntag ging es schließlich mit dem Mannschaftsbus zurück nach Budapest.