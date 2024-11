Das DFB-Team verpasst den perfekten Jahresabschluss und kommt in Ungarn nicht über ein Unentschieden hinaus. Ein Star sticht dabei deutlich heraus.

Vom DFB-Team aus Budapest berichtet Tobias Hlusiak

Das DFB-Team beendet die Nations League 2024 ohne Niederlage, kommt in Budapest allerdings nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.

Die Mannschaft von Julian Nagelsmann geht in einem zähen Spiel gegen Ungarn durch Lukas Nmecha erst mit 1:0 in Führung, muss in der Nachspielzeit aber einen Handelfmeter hinnehmen, den Ex-Leipzig-Star Dominik Szoboszlai eiskalt verwandelt.

ran zeigt die Noten zum DFB-Team in der Einzelkritik.