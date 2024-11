Der DFB-Auswahl um Bundestrainer Julian Nagelsmann droht im Viertelfinale der Nations League ein Kracher-Duell. Wir begleiten die Ziehung im Live-Ticker. +++ Update, 22. November, 12:42 Uhr: Alle Partien im Überblick +++ Das war es dann auch schon wieder mit der Nations-League-Auslosung. Wir werfen abschließend einen Blick auf die Duelle:



Nations League A - Viertelfinale:

Deutschland - Italien

Frankreich - Kroatien

Portugal - Dänemark

Spanien - Niederlande



Playoffs A/B:

Österreich - Serbien

Türkei - Ungarn

Belgien - Ukraine

Griechenland - Schottland



Playoffs B/C:

Slowenien - Slowakei

Kosovo - Ungarn

Bulgarien - Irland

Armenien - Georgien



Playoffs C/D:

Gibraltar - Lettland

Malta - Luxemburg

+++ Update, 22. November, 12:38 Uhr: Deutschland - Spanien im Halbfinale möglich +++ Beschwerlicher könnte ein Weg ins Finale für Deutschland nicht sein. Sollte das Nagelsmann-Team Italien bezwingen, wartet im Halbfinale der Sieger aus dem Duell Niederlande - Spanien. Naja, immerhin hat die DFB-Elf mit den Spaniern noch eine Rechnung offen. Im zweiten Halbfinale kommt es zum Duell Frankreich/Kroatien - Portugal/Dänemark.

+++ Update, 22. November, 12:36 Uhr: Alle Viertelfinal-Partien fix +++ Neben Deutschland - Italien und Niederlande - Spanien, kommt es im Viertelfinale zu den Duellen Frankreich - Kroatien und Portugal - Dänemark.

+++ Update, 22. November, 12:35 Uhr: Hammerlos für Deutschland +++ Es kommt zu einem der größten Klassiker-Duellen im Weltfußball! Deutschland trifft im Viertelfinale der Nations League ausgerechnet auf Italien und damit auf den Europameister aus dem Jahr 2021. Ein Leckerbissen für alle Fußballfans.

+++ Update, 22. November, 12:33 Uhr: Spanien muss gegen die Niederlande ran +++ Zunächst wird der Gegner für die Niederlande bestimmt. Hier kann sich Deutschland schon mal zurücklehnen. Djourou öffnet das Kügelchen, welches Spanien beherbergt. Damit kommt es zur Neuauflage des WM-Finals 2010.

+++ Update, 22. November, 12:30 Uhr: Es wird ernst für Deutschland +++ Das Warten hat ein Ende! Nun werden die Viertelfinals bestimmt. Deutschland, Spanien, Frankreich und Portugal treffen auf einen Gruppen-Zweiten, d.h. Kroatien, die Niederlande, Dänemark oder Italien.

+++ Update, 22. November, 12:25 Uhr: Wiedersehen zwischen Belgien und der Ukraine +++ Die Türkei wird als erste Nation gezogen und bekommt es mit dem deutschen Gruppen-Gegner Ungarn zu tun. Die Ukraine muss gegen Belgien ran, womit es zu einem Wiedersehen der beiden EM-Gruppengegner kommt. Österreich bekommt es mit Serbien zu tun. Als letzte Partie steht damit Griechenland gegen Schottland fest.

+++ Update, 22. November, 12:23 Uhr: Es geht in die heiße Phase +++ Der Spannungsbogen baut sich zunehmend auf. In wenigen Momenten werden die A/B-Playoffs bestimmt. Mit dabei sind unter anderem die Belgier, Österreich und die Türkei. Da kann es zu packenden Duellen kommen.

+++ Update, 22. November, 12:20 Uhr: Spannende Lose in den B/C-Playoffs: Die Slowakei trifft auf Slowenien +++ Als nächstes werden die B/C-Playoffs bestimmt. Losfee Djouou zieht den Kosovo als erstes Los. Das Team bekommt es mit Island zu tun. Die weiteren Lose ergeben die Begegnungen Bulgarien - Irland, Armenien - Georgien und Slowakei - Slowenien.

+++ Update, 22. November, 12:15 Uhr: Die Auslosung läuft +++ Jetzt kann gelost werden. Zunächst werden die Duelle zwischen der Staffel C und D ausgelost. Gibraltar trifft auf Lettland, während es Malta mit Luxemburg zu tun bekommen wird.

+++ Update, 22. November, 12:10 Uhr: Deutschland im Rückspiel mit Heimrecht +++ Noch werden keine Lose gezogen. Dafür wird das Prozedere nochmals erklärt. Deutschland hat als Gruppensieger im Rückspiel Heimrecht und damit einen vermeintlich kleinen Vorteil. Im Zuge der Auslosung werden nicht nur die Viertelfinals bestimmt, sondern gleichzeitig auch schon die möglichen Halbfinal-Duelle im Rahmen des Final-Four-Turniers.

+++ Update, 22. November, 12:06 Uhr: Djourou zu Gast +++ Der Ex-Hamburger und langjährige Nationalspieler der Schweiz, Johan Djourou wird als Special Guest aufgerufen. Heute fungiert der 37-Jährige als Koordinator der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft.

+++ Update, 22. November, 12:02 Uhr: Es kann losgehen +++ Moderator Pedro Pinto begrüßt die Gäste und eröffnet damit die Veranstaltung. Nun betritt Giorgio Marchetti, UEFA Deputy General Secretary, die Bühne und erklärt das Prozedere.

+++ Update, 22. November, 11:58 Uhr: Hin- und Rückspiele im Viertelfinale +++ Im Gegensatz zum Final-Four-Turnier werden im Viertelfinale noch Hin- und Rückspiele ausgetragen. Ein vermeintlicher Vorteil für Deutschland, zumal der im Hinspiel gesperrte Florian Wirtz beim Rückspiel wieder mitmischen kann.

+++ Update, 22. November, 11:47 Uhr: Spannende Lose in den Staffeln B, C und D möglich +++ Um einen Startplatz in der Nations League B müssen sich Irland, Slowenien, Island und Georgien den Gruppen-Zweiten aus der Staffel C (Slowakei, Kosovo, Bulgarien und Armenien) zur Wehr setzen. Lettland und Luxemburg wollen wiederum ihren Platz in der Staffel C verteidigen und erhalten Gibraltar oder Malta als Gegner.

+++ Update, 22. November, 11:38 Uhr: Österreich und die Türkei hoffen auf machbaren Playoff-Gegner +++ Am heutigen Freitag werden nicht nur die Viertelfinal-Paarungen, sondern auch die Playoff-Duelle bestimmt. Für zahlreiche Nationen der Staffel A, B, C und D geht es um den Auf- oder Abstieg. Schottland, Belgien, Ungarn und Serbien müssen nach Gruppenrang drei ihre Daseinsberechtigung in der Nations League A unter Beweis stellen. Aus der Nations League B erhalten Österreich, die Türkei, die Ukraine und Griechenland die Chance, über die Playoffs aufzusteigen.

+++ Update, 22. November, 11:25 Uhr: Deutschland, Frankreich, Spanien und Portugal in Lostopf A +++ In 35 Minuten beginnt die sehnsüchtig erwartete Auslosung in Nyon. Deutschland ist in der Nations League A gemeinsam mit Spanien, Portugal und Frankreich in Topf eins, wodurch diese Nationen nicht gegeneinander spielen können. Italien, Niederlande, Dänemark und Kroatien befinden sich in Topf B. Ein Duell Deutschland vs. Niederlande ist jedoch nicht möglich, da beide aus der gleichen Gruppe den Sprung ins Viertelfinale geschafft haben.

Nations League: Alle Infos zur Auslosung Deutschland hat die Gruppenphase der Nations League mit einem 1:1 gegen Ungarn beendet und stand ohnehin schon als Gruppensieger fest. Demnach wird das DFB-Team auf einen der Gruppen-Zweiten treffen. Dabei handelt es sich um Dänemark, Italien oder Kroatien. Die Gruppenphase in den Ligen B, C und D ist ebenfalls beendet. Während manche Auf- und Abstiege schon feststehen, müssen beziehungsweise dürfen einige Teams in die Play-offs. Wann und wo findet die Auslosung statt? Wo wird sie übertragen? Welche Mannschaften sind dabei und welche sind bereits durch? ran hat alle Antworten.

Nations League: Was genau wird gelost? Das Hauptaugenmerk dürfte auf die K.-o.-Phase der Liga A gerichtet sein. Es wird sich herausstellen, welche der nachstehenden Nationen im Viertelfinale aufeinandertreffen und welche Duelle im Halbfinale möglich sein. Es werden allerdings auch Teilnehmer der unterklassigen Stufen gespannt nach Nyon blicken. So werden auch die Play-off-Duelle A/B, B/C und C/D ausgelost, die über die Zusammenstellung der Ligen in der kommenden Saison entscheiden werden.

Nations League - Auslosung: Auf wen kann das DFB-Team treffen? Deutschland könnte auf Kroatien, Italien oder Dänemark treffen. Die Niederlande sind zwar ebenfalls Gruppenzweiter geworden, können aber nicht im Viertelfinale zum DFB-Gegner werden, da sie bereits in der Vorrunde derselben Gruppe angehörten. UEFA Nations League: Mögliche Viertelfinal-Gegner des DFB-Teams stehen fest - Modus der K.o.-Phase

Nations League: Wann und wo findet die Auslosung statt? Die Paarungen werden am 22. November ab 12 Uhr in Nyon (Schweiz) ermittelt.

Wird die Auslosung live im Free-TV übertragen? Die Auslosung wird nicht im Free-TV übertragen.

Wird die Auslosung live im Pay-TV übertragen? Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Auslosung live.

Wird die Auslosung im Livestream übertragen? Ja, Fans können das Event live und kostenfrei beim ZDF verfolgen. Sky-Abonnenten können zudem über Sky-Go live mit dabei sein. Gleiches gilt für Kunden von RTL+ und DAZN.

Welche Mannschaften sind für die K.o.-Phase qualifiziert? Lostopf 1: Portugal

Frankreich

Deutschland

Spanien Lostopf 2: Kroatien

Italien

Niederlande

Dänemark

Welche Teams spielen um den Auf- oder Abstieg? Play-offs zwischen Liga A und B: Schottland

Belgien

Ungarn

Serbien

Ukraine

Griechenland

Österreich

Türkei Play-offs zwischen Liga B und C: Georgien

Irland

Slowenien

Island

Slowakei

Kosovo

Bulgarien

Armenien Play-offs zwischen Liga C und D: Lettland

Luxemburg

Gibraltar

Malta

Nations League: Welche Teams sind schon durch? Aufstieg in die A-Liga: Tschechien

England

Norwegen

Wales Aufstieg in die B-Liga: Schweden

Rumänien

Nordirland

Nordmazedonien Aufstieg in die C-Liga: San Marino

Moldau Abstieg in die B-Liga: Polen

Israel

Bosnien-Herzegowina

Schweiz Abstieg in die C-Liga: Albanien

Finnland

Kasachstan

Montenegro Abstieg in die D-Liga: Litauen

Aserbaidschan Verbleib in C-Liga: Estland

Zypern

Belarus

Färöer Inseln Verbleib in D-Liga: Liechtenstein

Andorra

Wann finden die Partien der Nations League statt? Die Viertelfinals sollen am 20. und 23. März steigen. An diesen Daten werden voraussichtlich auch die Play-offs von Liga A/B und Liga B/C über die Bühne gehen. Die Liga C/D ist hingegen erst am 26. und 31. März dran. Weiter geht es erst am 4. und 5. Juni mit den Halbfinals, ehe am 8. das Finale und das Spiel um Platz drei stattfinden werden. Dies spielt auch mit Blick auf die anstehende WM-Qualifikation eine Rolle. Die Final-Four-Teilnehmer werden nämlich in Vierergruppen landen, während die restlichen UEFA-Teams auf Fünfergruppen aufgeteilt werden. So würde die DFB-Elf im Optimalfall nicht im März, sondern erst im September einsteigen.

Wo wird das Final-Four-Turnier ausgetragen? Noch ist das nicht beschlossen, allerdings gilt Deutschland als heißer Kandidat. "Das ist im Bereich des Möglichen", verriet Bundestrainer Julian Nagelsmann. Medienberichten zufolge favorisiert der DFB dabei zwei Stadien: Die Allianz Arena in München sowie die MHPArena in Stuttgart.