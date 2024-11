Nations League 2024/25 live: Gruppen, Teams, DFB-Spiele, Termine, Übertragungen im TV und Livestream

Die deutsche Nationalmannschaft konnte den Titel in der Nations League bisher noch nicht holen. Bisher gewannen Portugal (2018/19), Frankreich (2020/21) und Spanien (2022/23) den Wettbewerb. Mit dem 5:0 gegen Ungarn und dem 2:2 in den Niederlanden ist der Auftakt in dieser Staffel zumindest schon mal geglückt.

Die Nations League ist mitten in ihrer vierten Ausgabe. Der Wettbewerb, der immer in den Jahren einer EM oder WM ausgetragen wird, findet seit 2018 statt.

Nach der Europameisterschaft in Deutschland steht mit der Nations League das nächste Großereignis an. Wer ist dabei? Gegen wen muss Deutschland spielen?

Wie funktioniert die Gruppenphase in der Nations League?

Alle Teams einer Gruppe spielen zweimal gegeneinander. Die Gruppensieger aus den Ligen B, C und D steigen sicher auf. Die Gruppenletzten aus Liga A, B und C steigen sicher ab. Zudem spielen die Gruppenersten und Gruppenzweiten aus Liga A ein Viertelfinale mit Hin- und Rückspiel um den Einzug in das Final Four der Nations League.