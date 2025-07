Donald Trump ist seit dem Finale der Klub-WM im Fußballfieber. Nun hat der US-Präsident darüber gesprochen, in den USA einen neuen Begriff anstelle von "Soccer" einzuführen.

Unter US-Präsident Donald Trump bleibt bekanntlich kein Stein auf dem anderen. Den "Golf von Mexiko" benannte er kurzerhand in "Golf von Amerika" um. Und zumindest in den USA und bei Google Maps wurde die neue Bezeichnung übernommen.

Nun könnte es auch dem Begriff "Soccer" an den Kragen gehen. So wird in den USA seit jeher der Fußball bezeichnet, auch um Verwechslungen mit American Football zu verhindern.

Trump, der seit seinem Besuch beim Finale der Klub-WM zwischen Chelsea und Paris Saint-Germain (3:0) offenbar im Fußballfieber ist, will dies aber nun vielleicht ändern.

Im Gespräch mit "DAZN TV Channel" wurde der 79-Jährige gefragt, ob er einen Erlass erwirken könnte, dass "Soccer" in "Football" umbenannt wird.