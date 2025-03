Die geringsten Sorgen hat die DFB-Auswahl in der Abwehr. An Kapitän Joshua Kimmich , Jonathan Tah und Antonio Rüdiger führt kein Weg vorbei. Hinten links hat Nagelsmann die Wahl zwischen David Raum und Maximilian Mittelstädt.

Im Sturmzentrum dürfte Tim Kleindienst Füllkrug ersetzen. Jamie Leweling und Leroy Sané bieten sich für die offensiven Außenpositionen an der Seite von Jamal Musiala an. Angelo Stiller gilt im defensiven Mittelfeld als gesetzt. Nagelsmann muss sich entscheiden, ob er dem Stuttgarter Rückkehrer Leon Goretzka, Robert Andrich oder Pascal Groß zur Seite stellt.

Julian Nagelsmann ist im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League als Improvisationskünstler gefragt. Der Bundestrainer muss am Donnerstag ( ab 20_45 Uhr im Liveticker ) in Mailand auf die verletzten Offensivkräfte Florian Wirtz, Kai Havertz und Niclas Füllkrug verzichten.

Torwartfrage: Baumann erhält Vertrauen

Und wer hütet das Tor? In Abwesenheit des verletzten Marc-André ter Stegen erhielt der Hoffenheimer Oliver Baumann für die Viertelfinalduelle am Donnerstag in Mailand und am Sonntag in Dortmund (ab 20.45 Uhr im Liveticker) die "1" vom Bundestrainer.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Italien: Donnarumma/Paris Saint-Germain (26 Jahre/70 Länderspiele) - Di Lorenzo/SSC Neapel (31/44), Bastoni/Inter Mailand (25/33), Calafiori/FC Arsenal (22/8) - Politano/SSC Neapel (31/12), Tonali/Newcastle United (24/21), Ricci/FC Turin (23/6), Barella/Inter Mailand (28/59), Udogie/Tottenham Hotspur (22/9) - Frattesi/Inter Mailand (25/25) - Retegui/Atalanta Bergamo (25/18). - Trainer: Spalletti

Deutschland: Baumann/TSG Hoffenheim (34/2) - Kimmich/Bayern München (30/97), Tah/Bayer Leverkusen (29/33), Rüdiger/Real Madrid (32/77), Raum/RB Leipzig (26/26) - Stiller/VfB Stuttgart (23/3), Goretzka/Bayern München (30/57) - Leweling/VfB Stuttgart (24/1), Musiala/Bayern München (22/38), Sané/Bayern München (29/67) - Kleindienst/Borussia Mönchengladbach (29/4). - Trainer: Nagelsmann

Schiedsrichter: François Letexier (Frankreich)

Nations-League-Viertelfinale: Italien - Deutschland hier im kostenlosen Livestream und Free-TV