Yann Aurel Bisseck: Bei Köln fast gescheitert, heute Champions League und DFB-Team

"Wir sehen sehr, sehr viel in ihm und halten große Stücke auf ihn", sagte Julian Nagelsmann am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor der Länderspielpause. Gemeint war Yann Aurel Bisseck.

Deshalb verlieh Köln Bisseck erneut. Diesmal an Roda Kerkrade in die Niederlande. Auch dort blieb er allerdings nur eine Randnotiz. Zehn Einsätze und 482 Minuten standen letztlich auf seinem Konto – vor allem eine Fußverletzung plagte ihn.

Mit gerade einmal 16 Jahren feierte Bisseck bereits sein Debüt. Bei seinem Heimatverein 1. FC Köln kam er am 26. November 2017 gegen Hertha BSC in der Bundesliga zum Einsatz. Der 1,96 Meter große Abwehrmann galt damals schon als eines der Toptalente in seiner Altersklasse. Doch nach dem frühen Debüt geriet seine Laufbahn ins Stocken.

Dennoch klopfte Inter Mailand dann im Jahr 2023 an und überwies sieben Millionen Euro an Aarhus für den Transfer. Dort etablierte sich Bisseck nach etwas Anlaufzeit und pendelt seitdem zwischen Startelf und Einwechslungen.

Welche Stärken hat Yann Aurel Bisseck?

Bisseck ist vor allem in den Kernaspekten eines Abwehrspielers sehr gut: Stellungsspiel, Verteidigen, athletische und physische Fähigkeiten. Er ist sehr robust und muskulös, aber auch intelligent in den Zweikämpfen und in seiner Positionierung. Hinzu kommt, dass er sehr schnell in der Endgeschwindigkeit ist und das hohe Tempo sehr lange halten kann. Sein Antritt ist gut, aber etwas weniger beeindruckend.

Sowohl am Boden als auch in der Luft, ist es für Angreifer schwer, Duelle mit ihm zu gewinnen. Seine Athletik und sein gutes Spielverständnis helfen ihm dabei, in verschiedenen Systemen zu spielen. Er kann sowohl abwartend in einer tiefen Verteidigungslinie agieren als auch aggressiv nach vorn verteidigen und eine hohe Abwehrkette absichern.

Nur selten kommt er in die Verlegenheit grätschen zu müssen, was für seine Qualität im Zweikampfverhalten spricht. Auch mit dem Ball bringt Bisseck alles mit, um ein Top-Innenverteidiger zu werden. Er lässt sich von hohem Pressing nur selten stressen und trifft gute Entscheidungen im Aufbauspiel. Der gebürtige Kölner dribbelt auch gern an, um die gegnerische Pressinglinie zu überspielen.