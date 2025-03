Die deutsche Nationalmannschaft kämpft im Duell mit Italien ersatzgeschwächt um den Einzug ins Final Four der Nations League. Auch im Tor muss improvisiert werden. Auf lange Sicht aber dürfte sich der Rauch verziehen. Ein Kommentar.

Von Tobias Hlusiak

Alexander Nübel, Oliver Baumann, Stefan Ortega Moreno.

Das deutsche Torhüter-Aufgebot wirkte in der langen Geschichte des DFB schonmal glamouröser. Gerade, wenn es in die großen Duelle mit Rivalen ging, wie nun gegen Italien in der Nations League.

Nun sind die drei genannten Nationalspieler allesamt mitnichten schlechte Keeper. Für Angst und Schrecken sorgen sie international aber nicht unbedingt. Sie sind eben (noch) keine Neuers, Kahns, Lehmanns oder Köpkes - oder werden es wohl nie werden.

Und genau hier liegt das Problem. Auf der Torhüter-Position hat der DFB derzeit kein Aushängeschild. Jedenfalls keines, das verfügbar wäre.

Die Entscheidung für einen Stammkeeper ist da an sich schon problematisch.