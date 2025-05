Real Madrid will Xabi Alonso wohl bereits zur Klub-WM als Trainer - Zweifel wegen Krise?

Bei der Klub-WM soll Xabi Alonso offenbar doch bereits als Trainer von Real Madrid fungieren. Offenbar war der Noch-Leverkusener darauf nicht besonders scharf.

Xabi Alonso soll den spanischen Rekordmeister Real Madrid schon bei der im Juni beginnenden Klub-WM in den USA (14. Juni bis zum 13. Juli) als Trainer anführen. Das berichten mehrere spanische Medien übereinstimmend.

Demnach soll der ursprünglich bis 30. Juni 2026 gültige Vertrag des 43-Jährigen bei Bayer Leverkusen vorzeitig zum 31. Mai aufgelöst werden. Alonso, der seinen Abschied aus Leverkusen zuletzt offiziell gemacht hatte, soll bei Real auf Carlo Ancelotti folgen, der unmittelbar vor einem Engagement als brasilianischer Nationaltrainer stehen soll.

Der Italiener betreut die Madrilenen, die am Sonntag im Clasico gegen den FC Barcelona (3:4) die wohl letzte Chance auf die Meisterschaft vergeben hatten, noch in den verbliebenen drei Liga-Partien. Die Saison in Spanien endet am 25. Mai, Real startet am 17. Juni in Miami gegen Al-Hilal in die Klub-WM. Weitere Gegner in der Gruppe H sind CF Pachuca aus Mexiko und der FC Salzburg.

Bereits am kommenden Wochenende bestreitet Alonso beim 1. FSV Mainz 05 (15:30 Uhr im Liveticker) für Leverkusen sein letztes Spiel an der Seitenlinie.