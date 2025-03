Bereits in der 3. Spielminute musste der ehemalige Werder -Stürmer nach einem Sturz am Knie behandelt werden.

Arnautovic zeigt sich selbstkritisch

Ganz rund lief es für Arnautovic im weiteren Spielverlauf jedoch nicht: Er bereitete zwar in der 37. noch das 1:0 durch Michael Gregoritsch vor, war aber auch an mehreren vergebenen Großchancen Österreichs beteiligt.

In der 61. Minute sorgte dann der ehemalige Herthaner Lazar Samardzic mit einem sehenswerten Treffer aus knapp 20 Metern für den 1:1-Endstand.

"Ich hebe die Hand und sage: Es war ein bisschen auch meine Schuld", gestand ein selbstkritischer Arnautovic nach der Partie und ärgerte sich über seinen Chancenwucher.

Das entscheidende Rückspiel um den Aufstieg in die A-Liga der Nations League steht am Sonntag in Belgrad an.