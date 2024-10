Die Trainer-Entscheidung auf der Insel ist wohl gefallen. Thomas Tuchel soll das Traineramt der englischen Nationalmannschaft übernehmen.

Thomas Tuchel wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge neuer Trainer der englischen Nationalmannschaft. Laut "BILD"-Informationen wird die FA die Verpflichtung am Mittwoch bekanntgeben.

Der ehemalige Bayern-Coach tritt damit die Nachfolge von Lee Carsley an, der das Team seit dem Abschied von Gareth Southgate betreut hatte. Zuvor galt City-Trainer Pep Guardiola als Wunschlösung, doch die Skyblues sind einem Bericht von Transfer-Experte Fabrizio Romano zufolge zuversichtlich, dass der Spanier in Manchester bleibt.

Erstmals bei den "Three Lions" an der Seitenlinie könnte Tuchel beim Nations-League-Spiel gegen Griechenland am 14. November stehen. Drei Tage später empfangen die Engländer die irländische Nationalmannschaft.