127-Millionen-Mann Félix wechselt zu Ronaldo-Klub

Einst kostete João Félix 127 Millionen Euro, jetzt wechselt er mit 25 Jahren nach Saudi-Arabien: Der portugiesische Fußball-Nationalspieler verlässt den FC Chelsea und wird Teamkollege von Superstar Cristiano Ronaldo (40) bei Al-Nassr. Auch sein künftiger Trainer Jorge Jesus ist ein Landsmann.

Al-Nassr zahlt laut englischen Medien bis zu 50,5 Millionen Euro, der Flügelspieler unterschrieb bis 2027. Félix hat in seiner Karriere bereits für beträchtliche Transfererlöse gesorgt. 2019 war er mit 19 Jahren für 127 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu Atletico Madrid gewechselt, 2024 zahlte Chelsea 52 Millionen Euro.

Den großen Erwartungen wurde Félix nur selten gerecht. Immer wieder wurde er auch verliehen, unter anderem an den FC Barcelona und in der Rückrunde der vergangenen Saison an die AC Mailand. Außerhalb von Portugal erzielte er an keiner Station mehr als zehn Tore in einer Saison.

In der Liste der teuersten Transfers liegt sein Wechsel zu Atletico noch immer auf Rang fünf. Nur Neymar (für 222 Millionen zu Paris Saint-Germain), Kylian Mbappé (180 Millionen, PSG), Philippe Coutinho (135 Millionen, FC Barcelona) und Ousmane Dembélé (135 Millionen, Barcelona) waren teurer.