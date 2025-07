Gemeinsam mit dem bereits zuvor verpflichteten Rekordtransfer Florian Wirtz soll der Franzose dafür sorgen, dass Liverpool nicht nur national die gerade erst errungene Vorherrschaft gegen die finanziell schlagkräftige Konkurrenz verteidigt. Vor allem in der Champions League will Liverpool kommende Saison möglichst lange um den Titel mitspielen.

Der FC Liverpool hat in diesem Sommer die Spendierhosen an, und zwar in Größe XXL.

Ekitike wiederum ist der klassische Mittelstürmer auf Topniveau, den Liverpool in der vergangenen Saison schmerzlich vermisst hat. Mit Darwin Nunez konnte Slot herzlich wenig anfangen, in der Premier League stand der Uruguayer nur achtmal in der Startelf. In der Champions League bekam er zwar in mehr als der Hälfte der Spiele das Vertrauen von Anfang an, zahlte dies aber kaum zurück.

Nunez beendete die Saison wettbewerbsübergreifend mit nur sieben Toren und sieben Vorlagen. In der "Königsklasse! sprang gerade einmal ein mageres Törchen heraus. Viel zu wenig für einen Stürmer auf dem Niveau, das Liverpool verkörpern will. Zwar sprang Mohamed Salah als überragender Offensivspieler in die Bresche, doch der Ägypter wird nicht jünger.